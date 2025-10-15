Tendencias, innovación y networking: la jornada presencial del eCommerce Day Paraguay

El evento central del eCommerce Day Paraguay se realizará este jueves, en formato presencial y se desarrollará en el hotel Sheraton. Andrés Vairano, presidente de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace) mencionó que presentes tendrá la oportunidad de acceder a una agenda especialmente diseñada para actualizar conocimiento descubrir tendencias y generar oportunidades de networking.

Añadió que la expo se convertirá en un punto clave de encuentro para establecer alianzas estratégicas y generar nuevas oportunidades comerciales.

“Los participantes conocerán de primera mano soluciones innovadoras en medios de pago, logística, marketing digital, marketplaces, plataformas tecnológicas e inteligencia artificial aplicada al negocio online”, contó.

La agenda presencial

Cabe resaltar que el eCommerce Day Paraguay es una iniciativa regional del eCommerce Institute en coordinación con la Capace. La agenda presentada está orientada a distintos niveles de desarrollo y madurez digital, indican los promotores.

La propuesta incluye conferencias magistrales con referentes internacionales, workshops incluye una agenda con las últimas tendencias del comercio digital integrado con los canales tradicionales, IA aplicada al consumo masivo y comercio colaborativo y mucho más, además de la posibilidad de networking y acceso al área de servicios y soluciones para ecommerce.

Además se día se otorgará una distinción a los protagonistas de la innovación digital del país. Entre tanto el eCommerce Startup Competition, impulsará los emprendimientos digitales de Latam con mayor potencial en Digital Commerce y los Negocios por Internet. Finalmente, el Meet & Greet, ofrecerá encuentros exclusivos con retailers para personalizar, profundizar y expandir el ecosistema del retail digital.

Estudios sobre el consumidor paraguayo

Por su parte, Gustavo Giménez, viceministro de Industria, señaló que el evento mostrará todas las tendencias en el ámbito del comercio electrónico, permitiendo que emprendedores y empresarios se sumen a la economía digital.

“Por otro lado, también está el consumidor, que ya tiene experiencia de compra en línea, sigue comprando y continúa confiando en empresas locales”, agregó.

Giménez comentó que este jueves se realizará la presentación de un estudio elaborado por la Capace sobre los hábitos del consumidor en el comercio electrónico.

“Vimos que, en los últimos años, casi ocho de cada diez personas realizaron algún tipo de compra en línea, ya sea por redes sociales o por WhatsApp. Esto refleja que el consumidor ya está preparado para comprar en sitios locales”, detalló.

Actividad online

Entre tanto que el viernes 17 de octubre las actividades se trasladarán en formato online con workshops temáticos on-demand y espacios de aprendizaje continuo. Además de visitas técnicas para conocer por dentro las operaciones de las empresas líderes del eCommerce en Paraguay.