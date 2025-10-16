PGN 2026: Riera anuncia mudanzas, “delivery” de Lince y tobillera para 1.200 PPL

Luego de las críticas de los parlamentarios por su ausencia en la sesión realizada el último lunes 13, el ministro Enrique Riera se presentó este jueves ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso para exponer el plan que desarrollarán el próximo año con los fondos asignados.

Riera pidió disculpas a los parlamentarios porque, “por fuerza mayor”, no pudo asistir a la audiencia anterior y pasó a explicar los números del Ministerio del Interior, dejando a cargo del comandante los que corresponden a la Policía Nacional.

El ministro anunció que entre enero y febrero del próximo año, la sede del ministerio y de la comandancia se mudarán a uno de los edificios de Gobierno ubicados en el puerto de Asunción, como parte del plan para potenciar el microcentro.

Dijo que la sede actual de la comandancia será convertida en museo para contar la historia “real, sin falsedades” de la policía en sus 182 años, porque según señaló no todo es malo en esta institución y que esa parte ya tiene su museo.

Agregó que la idea de este gobierno es alcanzar 50.000 efectivos, que exceptuando a las fuerzas especiales, trabajarán ocho horas en tres turnos, como cualquier otro trabajador. “Vamos a ver si en estos tres años podemos llegar a esto”, reflexionó.

Informó a la comisión bicameral que están a punto de lanzar una aplicación para el teléfono, cuya señal va a llegar al policía del Grupo Lince más cercano en cinco km a la redonda, a fin de estar en cuatro minutosen el lugar donde se produjo el hecho. A modo de ejemplo, dijo que sería como un delivery, ya que el teléfono del asaltado y del Lince tendrá GPS.

Manifestó que ese programa está en su etapa final en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y que en breve estaría saliendo para su implementación.

Tobillera electrónica

Riera también habló de la implementación de las tobilleras electrónicas, que tiene un presupuesto de US$ 3 millones y, en ese sentido, pidió la colaboración de los parlamentarios.

Además informó que en la fecha tiene previsto reunirse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, para entregarle un listado de “1.241 posibles clientes”, de los cuales 886 son por violencia doméstica.

Según el dato que expuso, están recibiendo, aunque aclaró es un subregistro, 110 denuncias por día de casos de violencia familiar, muchas veces con daño irreparable.

El resto de la lista incluye delitos como hurto, producción de documentos no auténticos, apropiación, incumplimiento del deber alimentario, estafa, lesión de confianza.

Explicó que este grupo de personas privadas de libertad (PPL) se consideran como delitos no graves o amenazas contra la sociedad, pero que, “probablemente, el querellante quiere que se pudra en la cárcel”, pero refirió que en materia estricta de seguridad puede litigar desde afuera.

Explicó que el costo mensual de cada tobillera es de G. 2 millones mensuales y que, según habló con el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, si con las tobilleras se puede sacar 1.000 o 1.200 PPL, se estaría vaciando una cárcel y media.

Proyecto de presupuesto 2026

El proyecto de presupuesto para el próximo año del Ministerio del Interior, que incluye a la Policía Nacional, asciende a más de G. 4,6 billones (US$ 588,4 millones al cambio presupuestado).

El monto asignado a las referidas instituciones de seguridad en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, aumenta G. 612.576 millones (US$ 77,7 millones), 15,2% más con relación al presupuesto aprobado 2025.

Riera, ante la consulta de cuánto necesita la institución para cumplir con todos los beneficios, dijo que requiere unos US$ 100 millones más, pero que este monto no se le podrá sacar al Ministerio de Economía de una vez, por lo que ahora dispondrán de US$ 47 millones, luego en los años siguientes US$ 50 millones y otros US$ 50 millones.

El comandante de la Policía, Carlos Humberto Benítez, explicó que el presupuesto de la institución incluye el reajuste salarial para los efectivos por la variación del salario mínimo (3,6% registrada en el pasado mes de julio).

Dijo que la Policía Nacional crece de manera significativa, el año pasado ingresaron 5.000 efectivos y que este año incorporarán otros 5.000, de tal manera a ir cumpliendo con la meta señalada por Riera, alcanzar 50.000.

También está en proceso de concreción el laboratorio de criminalística, que apunta a ser uno de los mejores de América Latina, aunque dijo que están con inconvenientes con el presupuesto, pero que aún así está avanzando.