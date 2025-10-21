Gobierno adjudica servicio “Búho 4” para Luque: este será su recorrido

El Viceministerio de Transporte (VMT) a cargo de Emiliano Fernández, adjudicó el servicio nocturno de transporte público “Búho 4” (B4), que conectará Asunción con Luque. La empresa encargada de operar esta línea será San Isidro SRL.

La explotación del servicio se concesionará sobre un itinerario que partirá del microcentro de Asunción y llegará hasta el centro de Luque, recorriendo principalmente las avenidas Mariscal López, República Argentina, San Martín, Aviadores del Chaco, Autopista Silvio Pettirossi, Gral. Elizardo Aquino, calle Cerro Corá, Corrales y culminando en Tte. Rojas Silva, en las cercanías del Santuario de la Virgen del Rosario.

El itinerario cubre sitios de referencia como Plaza de la Democracia, Cementerio de la Recoleta, Plaza de las Américas, Parque Ñu Guasu, Plaza Mcal. López, y centros comerciales, como Asunción Supercentro, Villa Morra Shopping, Shopping del Sol y Paseo La Galería.

Una vez iniciada la prestación del servicio, el concesionario deberá operar y mantener los buses de acuerdo con las normas generales del VMT y las condiciones establecidas en el contrato de concesión.

Flota requerida para “Búho 4″

El servicio contará con dos tipos de flota: operativa y de reserva.

Flota operativa: compuesta por un máximo de 5 buses , necesarios para cumplir con la programación operativa.

Flota de reserva: requerirán un bus, que deberá cumplir con las exigencias mínimas del servicio. Su función es reemplazar los buses operativos en caso de fallas o situaciones no contempladas en la programación, siempre que el VMT lo apruebe y garantice la calidad del servicio.

Los buses utilizados deberán provenir de aquellos que tiene actualmente en operación el proponente, sin que esto afecte el rendimiento de los servicios existentes.

Otros itinerarios de la red Búho

La red Búho está destinada a ciudadanos que necesitan movilizarse entre las 22:00 y las 03:30. Dos de sus líneas, B1 y B3, ya están operativas, mientras que la B4 fue recientemente adjudicada. La línea B2, que conectará Asunción con Limpio, aún se encuentra en evaluación.

B1: puesta en marcha, 21 de febrero, operada por el Grupo Bene SA , conecta Asunción con San Lorenzo , y recorre calles como Colón, Presidente Franco, Eusebio Ayala, San Martín, Aviadores del Chaco y la Ruta PY02. Hasta la fecha registra más de 68.000 validaciones.

B3: operada por Automotores Guaraní SRL, conecta Asunción con Ñemby, pasa por Lambaré, Fernando de la Mora, Villa Elisa y San Lorenzo. En su primer mes alcanzó cerca de 3.000 validaciones.

El servicio nocturno cuenta con acompañamiento de agentes de la Policía Nacional a bordo de los buses, además de patrulleras que refuerzan la seguridad en las paradas, brindando mayor protección y tranquilidad a los pasajeros.