Habilitan una nueva línea “Buho-3” para servicio nocturno hacia Ñemby

El primer viaje de la primera unidad de servicio nocturno de transporte de pasajeros “Buho-3” partió a las 22:00 de la intersección de las calles Colón y Palma de Asunción, para dirigirse a Ñemby, su destino final, pasando por Lambaré.

La inauguración del nuevo trayecto contó con la presencia del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y del director Metropolitano de Transporte, Rolando González, así como de representantes de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA) y otros usuarios del transporte público. Los mismos participaron del recorrido.

Lea más: Mirá cuántos pasajes cobró el servicio de transporte “Búho” en su primer mes de uso

También estuvieron ejecutivos de “Guaraní Automotores”, la empresa que ganó la licitación para el recorrido nocturno.

Momentos de abordar la unidad, el ministro Fernández explicó a ABC Color que la línea “Buho-3” tendrá a su cargo la cobertura del itinerario Asunción-Ñemby, pasando por Lambaré.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Nosotros ya contamos con el servicio de ‘Buho-1’, que cubre el trayecto Asunción- San Lorenzo, y ahora de ‘Buho-3’ que lo hará a Ñemby, pasando por Lambaré”, señaló Fernández.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También se informó que para la cobertura de transporte nocturno contará con cinco unidades y que harán un total de nueve viajes entre las 22:00 y 03:20.

“Cada 40 minutos saldrá un ómnibus de su punto de partida”, indicó el viceministro.

Disponibilidad de más unidades

Al ser consultado sobre la posibilidad de adquirir más unidades para cubrir el servicio nocturno, el director Metropolitano de Transporte, Rolando González, recalcó que conforme a la demanda de los usuarios se estudiará la posibilidad de aumentar la flota de buses.

Lea más: Transporte público: El nuevo itinerario que el Viceministerio Transporte adjudicó para el servicio nocturno, Búho

“Si la demanda lo requiere, con el tiempo vamos a disponer de más buses, pero como el servicio es nocturno y teniendo la experiencia de ‘Buho-1’ sabemos que la frecuencia que tenemos es suficiente”, explicó el funcionario del MOPC.

El servicio de transporte nocturno de pasajeros se inició con la habilitación de la línea “Buho-1”, que cubre el itinerario Asunción-San Lorenzo, pasando por la avenida España y la ciudad de Fernando de la Mora.

El servicio de cobertura de esa línea fue adjudicado a la empresa “Bene” que tiene su sede en Areguá.

Por otro lado, fuentes del MOPC informaron que la línea “Buho-2” aún se encuentra en proceso de licitación y que una vez que sea adjudicada pasará a cubrir el itinerario Asunción-Limpio, pasando por Loma Pytá y Mariano Roque Alonso.