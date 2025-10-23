Ministerio de Economía revela quiénes cobrarán este jueves

Los pagos en el sector público arrancan este jueves 23 y finalizarán el viernes 31, de acuerdo con el cronograma establecido por la cartera de Economía para el décimo mes del año.

El MEF abonará en la fecha la pensión a los tres veteranos de la Guerra del Chaco y a los 4.288 herederos de veteranos, 291 beneficiarios de pensiones graciables, así como a los 443 herederos de policías y militares fallecidos en acto de servicio.

Los veteranos de la Guerra del Chaco perciben en concepto de pensión, en forma mensual, el equivalente a 24 jornales mínimo, que representa G. 2.583.048; y un subsidio mensual equivalente a 340 jornales mínimos, que representan G. 37.910.680.

El subsidio establecido inicialmente en la Ley N.° 7408, que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, era de 56 jornales mínimos, que representaba G. 6.027.112.

A fines de agosto, el Congreso aprobó la Ley N.° 7532, que modifica el artículo 168 de la referida ley de presupuesto y aumentó a 340 jornales mínimos el subsidio y asistencia social, monto que empezó a abonarse desde el pasado mes de setiembre.

Pago a adultos mayores

Los pagos previstos para hoy incluyen a 338.755 adultos mayores beneficiarios de la pensión universal, según el registro al mes de setiembre del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

Este sector recibe una pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo legal vigente, que según el MDS representa G. 699.577, ya que el reajuste del 3,6% registrado en julio lo darán desde enero del próximo año.

En total, el Ministerio de Economía acreditará fondos para 343.780 personas, a través de la red de cajeros del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Los más de 78.000 jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal, administrada por el MEF, cobrarán sus haberes mañana. En tanto que los funcionarios percibirán sus salarios desde el lunes 27 hasta el l viernes 31.