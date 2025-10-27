Itaipú avanza en cooperación para energías renovables

El encuentro entre funcionarios de ambas márgenes de Itaipú, desarrollado en formato híbrido, contó con la participación de representantes de distintas direcciones de la entidad y de las asesorías de Energías Renovables de Paraguay y Brasil.

La entidad informó que el propósito de la reunión fue establecer una agenda preliminar de trabajo conjunto, orientada a la coordinación de aspectos técnicos, financieros, jurídicos y ambientales relacionados con la generación de energía alternativa. La actividad fue encabezada por los ingenieros Pedro Domaniczky, asesor de Energías Renovables de la Margen Derecha, y Rogerio Meneghetti, de la Margen Izquierda.

Según explicó Domaniczky, la conformación de este grupo de trabajo binacional busca dar continuidad a un proceso de análisis multidisciplinario sobre la viabilidad integral de nuevas fuentes energéticas. En ese sentido, señaló que se están identificando prioridades y mecanismos de cooperación que permitan avanzar en proyectos complementarios a la producción hidroeléctrica.

Itaipú se encuentra en la fase final de preparación para la puesta en marcha de su nueva planta solar flotante, instalada en el embalse de la represa. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la entidad por diversificar su matriz de generación y estudiar alternativas sostenibles que acompañen los desafíos energéticos de ambos países, según resaltaron.

Con estas acciones, Itaipú busca fortalecer su planificación en materia de energías renovables y promover un trabajo coordinado entre las áreas técnicas y de gestión de ambas márgenes que administran de la central.