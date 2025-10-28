Cuatro bancos acaparan más del 50% de los depósitos del público

Solo cuatro entidades de 18 que están activas en el sistema sumaron en conjunto G. 98,49 billones (US$ 13.872 millones) en depósitos de ahorro al primer trimestre del año que representan el 57% del total de los depósitos en este segmento, de acuerdo con los datos del boletín financiero de la Superintendencia de Bancos (SIB).

El informe de boletín financiero de la SIB revela que los bancos con mayor concentración de ahorros al mes de agosto del presente año fueron: Continental con G. 27,39 billones (US$ 3.858 millones), Sudameris con G. 26,08 billones (US$ 3.673 millones), Itaú con G. 25,14 billones (US$ 3.538 millones) y GNB con G. 19,08 billones (US$ 2.801 millones).

Por otra parte, completan la lista de mayores captaciones del público, el Banco Nacional de Fomento (BNF) con G. 18,86 billones y ueno bank con G. 13,01 billones, que también logra ubicarse entre las intermediarias con mayor depósito del público y participación en el sistema, esto principalmente por las captaciones de los fondos públicos.

Según el reporte de la SIB, los ahorros del sistema bancario paraguayo que totalizaron G. 181 billones en agosto último, se incrementaron 10% en comparación al mismo mes del año 2024, cuando sumaron G. 165,33 billones (US$ 23.286 millones) en conjunto, según los datos oficiales de la SIB.

De acuerdo con los datos del boletín financiero, casi todas las intermediarias presentaron incrementos importantes en las captaciones de ahorros en su comparación interanual entre los que se destacan las captaciones de ueno bank que aumentó en 39% , el Banco Continental (23%), Banco Zeta (21%), Interfisa (22%), Basa (20%), BNF (17%), entre otros.

Concentración por tipo de moneda

En lo que respecta a las captaciones en moneda local, representa alrededor del 54% del total y sumaron hasta agosto del presente año, unos G. 97,66 billones (US$ 13.755 millones), con un aumento del 10,37% comparado con el mismo periodo del año 2024. Por otra parte, los depósitos en dólares representan el 46% del total y sumaron US$ 11.166 millones en el citado periodo y presentan un aumento del 14,34% anual, de acuerdo con los datos oficiales de la SIB.

En el marco del mes del ahorro se realizarán varias actividades entre ellas el foro “Más allá del ahorro: inclusión financiera con propósito y derechos del consumidor, que se realizará el jueves 30 en el instituto del BCP.