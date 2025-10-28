Petropar apura nueva compra de gasoil, mientras firma catarí sigue sin cumplir

Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, volvió a acelerar un proceso de compra de gasoil, mientras la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, sigue sin cumplir con la provisión de las 100.000 toneladas métricas de gasoil por un valor de US$ 61 millones. Esto ocurre a pesar de que este viernes 31 de octubre vence el plazo de la octava adenda otorgada por la estatal a la compañía incumplidora.

Ante la falta de cumplimiento, la petrolera pública lanzó una subasta a la baja electrónica para la compra de hasta 80.000 metros cúbicos de gasoil, por un monto máximo superior a US$ 48 millones. Cuatro empresas participaron del inicio de la etapa competitiva, el viernes último, y ayer lunes se realizó el acto de apertura de las ofertas.

El ítem 1 corresponde a la entrega de hasta 40.000 metros cúbicos en el Puerto de Petropar, en Villa Elisa (DAP), mientras que el ítem 2 contempla la entrega de otros 40.000 metros cúbicos en la República Argentina (FOB), específicamente en Zárate-Campana, Km 171 del río Paraná Guazú.

Lea más: Esta semana vence la octava prórroga que Petropar concedió a la firma catarí, pero el gasoil sigue sin aparecer

Los oferentes de la licitación

La oferta ganadora en la subasta, para ambos ítems, fue presentada por la empresa brasileña RM Import e Exportação de Combustivel SPE Ltda, con una propuesta total de US$ 47.400.000 (US$ 24.400.000 para el ítem 1 y US$ 23.000.000 para el ítem 2).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, los demás oferentes dejaron constancia en el acta de apertura de que la garantía bancaria presentada por la firma no cumple con los requisitos del pliego y que no se adjuntó documentación que acredite las facultades del firmante de la oferta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También observaron que los documentos anexos no acreditan la existencia legal de la oferente, ya que se refieren a la constitución de RM Import e Exportação de Combustível SPE Ltda – Sucursal Paraguay, una persona jurídica distinta.

Para el ítem 2, también presentaron ofertas las firmas Vitol Energia Americas SA (US$ 24.010.000), Trafigura Pte. Ltd. (US$ 24.005.000) y Axion Energy Paraguay SR (US$ 24.010.000), según el acta de apertura con fecha de ayer.

Lea más: Eddie Jara afirma que “ya se terminó la paciencia” con la firma catarí y que ya no dará prórrogas

Silencio sobre el contrato con Doha Holding

Mientras Petropar acelera la compra de gasoil, las autoridades guardan silencio sobre el futuro del contrato con Doha Holding Group LLC. La estatal fue consultada nuevamente ayer al respecto, pero la directora de Comunicaciones, Norma Caballero, dijo que recién hoy martes darían una respuesta. La falta de información y de transparencia se ha vuelto una constante durante la actual administración.

Lo cierto es que este 31 de octubre vence la octava adenda concedida a la empresa catarí. El pasado 25 de septiembre, durante su comparecencia ante la Comisión Bicameral del Congreso, el presidente de Petropar, Eddie Jara, declaró que “ya se terminó la paciencia” con la compañía extranjera, vinculada a Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol. Jara aseguró que no dará más prórrogas y advirtió que rescindirá el contrato si Doha Holding no cumplía con la última extensión, cuyo plazo vence este viernes.

Lea más: Petropar: Estudio jurídico de asesor de Olimpia aparece como dirección “especial” de firma catarí

Hasta el momento, sin embargo, no hubo novedades. Si el titular de Petropar cumple su palabra, la estatal debe dar por terminado el contrato y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, por un monto de US$ 3.050.000, equivalente al 5% del valor total del acuerdo. A pesar de los reiterados incumplimientos, la actual administración ha evitado exigir dicha garantía.

Cabe recordar que Doha Holding presentó solo una declaración jurada como garantía de cumplimiento, acompañada de un presunto aval del Qatar International Islamic Bank (QIIB), mediante el cual “certificó” su solvencia económica.

La octava adenda, firmada el 29 de agosto pasado, extendió el contrato hasta el 31 de octubre, luego de que la séptima prórroga venciera el 31 de agosto sin que la empresa cumpliera. Llamativamente, en esta ocasión la extensión fue por dos meses.

Vínculos de dirigentes deportivos

La sede local de Doha Holding se fijó en el Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, directivo del club Olimpia y hermano de Monserrat Jiménez Granda, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez, cuyo hijo figura como representante de la compañía foránea.