PGN 2026: Diputados estudiará el próximo martes en sesión extraordinaria

El anuncio lo hizo este miércoles el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, el colorado aliado cartista Hugo Meza, luego de la reunión de la mesa directiva que se realizó para definir el orden del día de la próxima sesión.

Meza está en ejercicio de la presidencia de Diputados, teniendo en cuenta que su titular, el colorado cartista Raúl Latorre, se encuentra en los Estados Unidos.

La cámara baja prevé realizar el martes 11, en horas de la mañana, su sesión ordinaria, como es habitual, para tratar los puntos que quedaron pendientes de la plenaria anterior.

Luego, por la tarde, desde las 14:00, iniciar la sesión extraordinaria para el estudio del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026.

Meza informó que un día antes, el lunes 10, la Comisión de Presupuesto de la cámara analizará el proyecto de presupuesto y las modificaciones introducidas por la Comisión Bicameral de Presupuesto, a fin de emitir su dictamen para que el pleno pueda decidir el martes en la sesión extraordinaria.

Aprobación a libro cerrado

Ante la consulta de si el proyecto de presupuesto sería aprobado a libro cerrado, Meza respondió que no porque algunos diputados están interesados en plantear modificaciones que no fueron atendidas en el dictamen de comisión bicameral.

Dijo que hace tiempo que el Poder Ejecutivo acepta algunas modificaciones, siempre que no se salga del tope de déficit fiscal de 1,5% del PIB establecido.

A su criterio hay plena conciencia de volver a la regla fiscal deseada por el gobierno, lo que no impide que se pueda plantear modificaciones, aunque indicó que la Cámara de Senadores tiene la última palabra en materia presupuestaria.

Además, negó que exista un apuro por trata el PGN 2026 señalando que si el martes no se termina el estudio, seguiría en los días siguientes ya que tienen plazo hasta el viernes 14 para decidir.

Dictamen de la Comisión Bicameral

La Comisión Bicameral de Presupuesto elevó su dictamen a Diputados el pasado jueves 30 de octubre, recomendando su aprobación con modificaciones. Ese mismo día, el documento fue girado a la Comisión de Presupuesto.

El Ejecutivo presentó un proyecto de PGN para el año venidero que asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), que representa un aumento del 12% con respecto al presupuesto 2025 aprobado inicialmente.

La comisión bicameral, por su parte, aprobó una serie de reprogramaciones y un aumento del gasto de G. 170.000 millones (US$ 22 millones), que se destinan principalmente a gastos rígidos, como crecimiento vegetativo, equiparación salarial, pago de beneficios al personal, entre otros.

Los incrementos benefician al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS), Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

También la Universidad Nacional de Asunción (UNA), las universidades nacionales del interior del país, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y el Ministerio Público.