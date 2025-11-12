Deudas pendientes del Gobierno crecen y ya supera los US$ 1.250 millones

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos responsabilizó en parte a los ministerios del Poder Ejecutivo que reciben los recursos del fisco por la gestión de prioridades para pagos a los proveedores. Afirmó que está sorprendido por los significativos montos que se vienen acumulando y añadió que están analizando cada situación y que “toda deuda verificada” se va a pagar.

El reclamo de la Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay (CAEP) sobre los prolongados atrasos en el pago del Gobierno a las proveedoras de alimentos se suma a los demás reclamos que vienen sosteniendo las farmacéuticas, las constructoras, la ANDE y otros, con lo que fácilmente ya se estaría superando los US$ 1.256 millones en compromisos atrasados, de acuerdo con datos recabados de gremios y entes.

¿A cuánto asciende el reclamo de proveedores?

Por un lado, las farmacéuticas reclaman alrededor de US$ 600 millones (incluyen las deudas de Salud e IPS). A su vez, las constructoras sostienen que hay pendientes por US$ 355 millones (aunque MEF asegura que son solo US$ 65 millones).

Por su parte, las proveedoras de alimentos para el Programa Hambre Cero reclaman atrasos en pagos por alrededor de US$ 180 millones. A ello se suma lo adeudado a la ANDE por parte de instituciones públicas por cerca de US$ 110 millones), subsidio pendiente a transportistas por valor de US$ 11 millones.

Cabe señalar que este monto (de US$ 1.256 millones) no incluye la deuda pendiente por aporte estatal al IPS.

Al ser abordado sobre esta situación, Fernández exclamó que muchas de estas deudas no fueron originadas en este gobierno, pero que estarán viendo estos reclamos y analizando cada situación.

No obstante, señaló que de repente le “están llegando todos estos reclamos al MEF a lo que añadió que “le sorprende justamente porque se haya acumulado tanto”.

“Nosotros no solo estamos viendo o gestionando esas deudas, sino que queremos saber cómo es que se ha generado de momento, montos tan significativos”, expresó Fernández al ser consultado por la prensa en el marco del XXX Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

Manejo imprudente

Fernández cuestionó el hecho de que se haya generado un monto de deuda tan significativo, incluso añadió que le pareció bastante “imprudente” el manejo que se está dando a la necesidad de demanda de medicamentos, que según precisó, está muy por encima de lo que fue presupuestado para el Ministerio de Salud.

“Cada una (institución) ve su presupuesto y tiene que utilizar de acuerdo al tope presupuestario. En el caso del ministerio de Salud se estuvo dando US$ 400 millones por año y hemos estado cumpliendo, pero según ellos, tenemos un monto bastante significativo, algo falló ahí”, afirmó.

A lo que agregó que esta semana se reunirán con los representantes de Salud para revisar estos montos y aclarar estos temas. “Toda deuda que está verificada se va a pagar, no se discute eso”, dijo finalmente.

Ya se pagó US$ 40 millones a constructoras, según MEF

En relación al reclamo de las empresas constructoras, el ministro Fernández aseguró que la semana pasada se ha transferido unos US$ 40 millones de la deuda pendiente y que solo quedaría US$ 25 millones como pendiente.

Teniendo en cuenta que el reclamo del sector supera los US$ 355 millones, Fernández aclaró que que se necesita de un proceso administrativo para que sea efectivo todo lo reclamado como deuda.

“La deuda que estaba con el proceso concluido era alrededor de US$ 65 millones. No descocemos lo otro que en algún momento va a ser deuda pero en este momento lo que tenemos para pagar es US$ 65 millones de los cuales ya se pagaron US$ 40 millones y quedan US$ 25 millones, el resto vamos a seguir pagando en los siguientes meses”, afirmó Fernández.

En riesgo el límite del déficit fiscal

Agentes opinan que estas cuentas deben ser honradas en tiempo para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y la credibilidad; no obstante, incluirlas ahora podría significar un riesgo en el cumplimiento del plan de convergencia del déficit fiscal, la misma situación que se había generado cuando asumió este gobierno y que derivó luego a extender el plazo para el cumplimiento del déficit debido a un préstamo (US$ 600 millones) que hizo el Estado para pagar compromisos pendientes heredados del Gobierno de Mario Abdo Benítez.