Superintendencia de Jubilaciones: MEF recuerda que plazo para postularse vence el 12

El Consejo de Seguridad Social (CSS) lanzó la convocatoria el pasado 28 de octubre, conforme a lo establecido en la Ley Nº 7235/2023 “Que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”.

La convocatoria a concurso público de méritos y aptitudes -Ad Referéndum- está dirigido a todas las personas de nacionalidad paraguaya que reúnan los requisitos constitucionales y legales para integrar la terna de candidatos al cargo de superintendente de Jubilaciones y Pensiones, señala el MEF.

El plazo para que los interesados se postulen al cargo vence el próximo miércoles 12 y los requisitos generales son los siguientes: ser de nacionalidad paraguaya, poseer reconocida honorabilidad, poseer idoneidad en materia económica, financiera o de seguridad social y dedicación exclusiva al cargo (excepto docencia parcial), y no encontrarse comprendido en las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en los artículos 21 y 22 de la Ley N° 7235/2023.

Proceso para la postulación

El MEF explica que la postulación deberá realizarse exclusivamente en formato digital, mediante el envío de toda la documentación (obligatoria y opcional) al correo electrónico: secretariaejecutivacss@mef.gov.py.

Señala que en caso de ser admitido al concurso, el postulante deberá presentar posteriormente la documentación en formato físico.

“El proceso de selección se desarrollará bajo criterios de objetividad, transparencia e imparcialidad, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la elección de las personas más idóneas para el cargo”, indica la nota del MEF.

La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones tendrá a su cargo la dirección, regulación, supervisión y control prudencial del sistema nacional de jubilaciones y pensiones, garantizando la adecuada administración de los recursos previsionales bajo los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad para proteger los derechos de los afiliados y beneficiarios y asegurar la sostenibilidad del sistema, añade el informe de la cartera.

La publicación de los resultados de cada etapa se realizará a través de las plataformas oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Banco Central del Paraguay (BCP), indica la nota.

A casi dos años de la promulgación de la ley

A casi dos años de la promulgación de la ley que crea el Consejo de Seguridad Social y la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, aprobado en tiempo récord a pesar de la fuerte oposición de sindicatos de trabajadores y gremios de jubilados, se busca completar el proceso para el funcionamiento de la entidad.

Dicho consejo es el encargado de integrar la terna de candidatos que será elevado a consideración del presidente de la República, para la elección del superintendente de jubilaciones y pensiones.

El consejo está integrado por tres representantes del sector oficial: el ministro del MEF, Carlos Fernández Valdovinos, que presidente el organismo; el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo; la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS, Mónica Recalde.

Además, un representante de los trabajadores, nombrado con carácter provisional, Jorge Sebastián López Luraghi; un representante de los jubilados, nombrado con carácter provisional, Rody Hernán Ozuna Paredes; y un representante de los empleadores, designado a propuesta de Feprinco, Enrique Vidal Lovera.

Cajas que serán supervisadas por la Superintendencia

La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones será la encargada de supervisar al Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE); la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal; la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios.

Igualmente, a la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi), la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines (Caja Bancaria); el Fondo de Jubilaciones y Pensiones para los Miembros del Poder Legislativo de la Nación (Caja Parlamentaria); y a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas (Caja Fiscal).

También se incluyen a entidades de jubilaciones y pensiones de naturaleza privada o entidades privadas; otros sujetos obligados, tales como personas físicas o jurídicas que tengan algún tipo de vinculo o relación con las entidades de jubilaciones y pensiones.