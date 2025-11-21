Apagón en Luque y Areguá moviliza a cuadrillas de ANDE

La ANDE informó a través de un comunicado público que alrededor de las 16:07 horas de hoy, quedó fuera de servicio la Subestación Luque del Sistema Metropolitano, que afecta a partes de las ciudades de Luque y Areguá.

Agregan que funcionarios de la Gerencia Técnica ya se encuentran trabajando arduamente en la subestación para subsanar el inconveniente.

A fin de minimizar las zonas afectadas con el sistema fuera de servicio, la carga de la Subestación Luque fue transferida a otros centros de distribución, hasta tanto se solucione el inconveniente.

Desde la Essap también emitieron un comunicado en el que informaron que debido a factores externos en el centro de distribución de Luque, que sería el corte del suministro de electricidad, los barrios Centro, Julio Correa, Cuatro Barrio, Palma Loma, Punta Carreta, Villa IPVU, Tercer Barrio, Hugua de Seda, Aeropuerto, Rakiura, Primer Barrio, Loma Merlo, Zárate Isla y Bella Vista sufrirían también problemas en el suministro de agua potable.

Cortes de Essap y ANDE

Ayer el Presidente de la República, Santiago Peña, pidió perdón a la ciudadanía por los cortes en el servicio de agua potable de la Essap, debido a cortes de la provisión de electricidad en varias de las plantas de tratamiento de la aguatera.

Según explicaron ayer desde la ANDE, estos cortes se realizaron por una deuda de US$ 31 millones que la aguatera tiene con la distribuidora de electricidad.

Los afectados denunciaron que quienes pagan mes a mes los servicios públicos, no deberían pagar por una deuda entre instituciones del Estado.

Los titulares de ambas empresas estatales, Félix Sosa de la ANDE y Luisfer Bernal de Essap, se reunieron y tuvieron un “diálogo con tono fuerte”, según afirmó el propio Peña.