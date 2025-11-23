Royalties y Cesión de Energía inyectaron US$ 384 millones al sector público

Entre enero y octubre de 2025, el total transferido por las binacionales Itaipú y Yacyretá alcanzó US$ 240.290.867, de los cuales US$ 207.547.332 provinieron de Itaipú y US$ 32.743.535 de Yacyretá. La distribución se realizó bajo el esquema habitual: 50% para la Administración Central y 50% para Gobernaciones y Municipios, lo que implicó US$ 120.145.434 para cada bloque.

El desempeño mensual mostró variaciones relevantes. Febrero registró el monto más elevado del año con US$ 48.397.519, lo que significó un salto absoluto de US$ 25,5 millones respecto a enero y un incremento relativo de 111%. Este comportamiento respondió a la transferencia de US$ 24,8 millones de Itaipú y US$ 23,6 millones de Yacyretá, muy por encima del promedio mensual del periodo.

En contraste, septiembre marcó el menor monto del año con US$ 18.940.988, retroceso que coincidió con la ausencia de transferencias desde Yacyretá en varios meses del segundo semestre. De hecho, transfirió recursos en febrero, marzo y abril.

Cesión de Energía: US$ 143,9 millones en diez meses

A los royalties se suma la distribución de los recursos provenientes de la Cesión de Energía de Itaipú, cuya asignación está regulada por la Ley Nº 7264/2024, que destina el 80% al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) y el 20% a los gobiernos municipales.

De acuerdo con datos del MEF, entre enero y octubre se transfirieron US$ 143.914.532. De este total, US$ 115,1 millones se asignaron al FONAE y US$ 28,8 millones a los municipios, implicando que, en términos acumulados, FONAE multiplicó por 4 el monto recibido por los gobiernos municipales, en línea con el esquema de distribución vigente.

En octubre, las transferencias alcanzaron US$ 10.660.233, compuestas por US$ 8,5 millones para FONAE y US$ 2,1 millones para los municipios.

Frente a septiembre, cuyo monto (no especificado en la tabla) suele ubicarse en valores similares al promedio mensual, octubre mostró una estabilidad en línea con el patrón observado en los últimos meses.

Entre Royalties y Cesión de Energía, el sector público recibió US$ 384.205.399 reflejando el rol fundamental de los recursos de las binacionales para la inversión subnacional, especialmente en infraestructura menor, alimentación escolar y programas sociales en un contexto fiscal que continúa marcado por restricciones presupuestarias.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.