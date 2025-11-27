Economía
27 de noviembre de 2025 - 22:52

ANDE anota nuevo récord de consumo eléctrico en el país

chanakon laorob

La la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó hoy que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) alcanzó su pico histórico de demanda con 5.185 MW. Según detalló, se rompió el récord de demanda, que marcó su máximo en marzo de este año.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) reportó este jueves un nuevo récord histórico de demanda de potencia instantánea dentro del Sistema Interconectado Nacional. Según los datos revelados, llegó a 5.185 MW a las 14:42, con una temperatura ambiente de 37 °C y una sensación térmica de 38 °C.

Este registro superó el máximo anterior del 4 de marzo de este año, cuando la demanda llegó a 5.122 MW a las 14:11.

El aporte de potencia provino mayormente de las centrales hidroeléctricas. Itaipú dio 3.748 MW; Yacyretá, 1.334 MW; y Acaray, 128 MW.

La ANDE señaló que trabaja “intensamente” para responder al crecimiento sostenido del consumo, vinculándolo al desarrollo productivo y al bienestar familiar.

