Cortes programados de ANDE: zonas dónde no habrá luz este viernes

Los trabajos programados de la ANDE de este viernes afectarán las regiones Central, Metropolitana y Este, por lo que el servicio de provisión de energía eléctrica será interrumpido en diferentes barrios del territorio nacional.

En la región Central los trabajos están a cargo de la Unidad de Administración de contratos para obras regionales de mejoras de distribución y están programados para las siguientes zonas.

ZONA 01: Ciudad de Piribebuy, compañías Yhaguy Mí, Pte. Franco, Pirareta, Pasito, Yhaguy Guasu y Ojopoi. De 07:00 a 17:00. Se realizará el cambio de conductores en media tensión.

ZONA 02: Calle Gral. Díaz entre 22 de Setiembre y Domingo Martínez, de la Parroquia San Francisco de Asís de la ciudad de Atyrá. De 07:00 a 17:00. Se realizará el cambio de conductores en media tensión.

ZONA 03: Compañía Curupayty de la Ciudad de Yaguarón. De 07:00 a 17:00. Se realizará la trifasicación de la línea de media tensión. Este trabajo estará a cargo de la sección de distribución Paraguarí.

ZONA 04: Parte de los barrios San Rafael, Carmencita y Sagrado Corazón de Jesús de la Ciudad de Eusebio Ayala del departamento de Cordillera. De 07:00 a 17:00. Se realizará el cambio de conductores en media tensión.

ZONA 05: En la ciudad de Paraguarí, en los barrios Piscina, San Miguel, Comando de Artillería Villa Militar, parte de los barrios: Fátima y Estación. Así como las compañías: Mbatovi, Mbatovi del Rosario, Mbatovi Santo Tomas, Chololó, Gral. Aquino, Ybyraty, Ytororó, Costa Irala, Loma Guasu, Costa Po’i y Cerro Roke. Ciudad de Piribebuy: Compañías de Chololó Guasu, Capilla Kué, Gral. Aquino, Rosado Ybaté, Naranjo, Chololó, Itá Morotí, Ypa’u, Itá Morotí Guasu, Itá Morotí 2. 07:00 a 15:00. Se realizará el mantenimiento Integral, correctivo y preventivo para mejoramiento del servicio (SIM MT). Estará a cargo de la sección de distribución Paraguarí.

Ante cualquier consulta, indican que se puede llamar al (0514) 215 060 o a la Sección de Distribución Caacupé de la ANDE al (0511) 242 237.

Región Metropolitana

ZONA 01: Indias desde Unidad hasta Avda. Costanera Norte. Barrio Tablada Nueva de Asunción. De 10:00 a 18:00. Se realizará el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

ZONA 02: Avda. La Victoria. Barrio San Pablo de Asunción. De 08:00 a 18:00. Se realizará el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

ZONA 03: Benito Vargas e Itapúa. Barrio Laguna Grande de Fernando de la Mora. De 07:00 a 18:00. Se realizará el tendido de línea media tensión y alivio de carga a cargo del Departamento de Supervisión de Obras de Distribución.

ZONA 04: Hungría desde Avda. Von Poleski hasta Dinamarca, Italia desde España hasta Dinamarca, Grecia desde España hasta Dinamarca, Bernardino Caballero desde Hungría hasta Hellmers. Barrio Centro de Villa Elisa. De 09:00 a 19:00. Se realizará el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

ZONA 05: Santa Bárbara desde Palermo hasta Santa Mónica, Santa teresa desde Virgen de la Encarnación hasta Santa Inés, Santa Catalina desde Santa Mónica hasta Virgen de la Encarnación, Inmaculada Concepción desde Santa Teresa hasta Virgen de Caacupé, Ma. Auxiliadora desde Santa Teresa hasta Virgen de Caacupé, Virgen de la Encarnación desde Santa Teresa hasta Santa Isabel, Virgen del Rosario desde Santa Teresa hasta Santa Isabel, Nuestra Señora de la Asunción desde Santa Teresa hasta Tte. Ojeda, Santa Rosa de Lima desde Santa Teresa hasta Tte. Ojeda. Barrio Villa Bonita de Villa Elisa. De 10:00 a 19:00. Se realizará el cambio de conductores en media tensión a línea protegida.

ZONA 06: Calle s/n esquina E.E.U.U. Barrio San Francisco Centro de Villa Elisa. De 14:00 a 18:00. Se realizará la construcción y tendido de cable protegido.

ZONA 07: Calle sin nombre al costado de Ungirán. Barrio San Blas de Itá. De 13:00 a 18:00. Se realizará el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

ZONA 08: Ruta Departamental 027 y del Maestro. Barrio San Blas de Itá. De 08:00 a 18:00. Se realizará el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

ZONA 09: Sobre Herminio Salinas entre Ybyraty y Ruta 2 Mcal. Estigarribia; sobre 16 de Junio entre Ybyraty y Ruta 2 Mcal. Estigarribia; sobre Félix Ayala entre Ybyraty y Ruta 2 Mcal. Estigarribia; sobre Eligio Ayala entre Ybyraty y Ruta 2 Mcal. Estigarribia; sobre Ybyraty entre Salinas, 16 de Junio, Félix Ayala. Eligio Ayala y Calle s/n. Barrio 4 y 6 de Itauguá. De 08:00 a 17:00. Se realizará el manteniendo preventivo y correctivo de Alimentadores de 23 KV a cargo de la Sección Mantenimiento de Líneas de Distribución.

ZONA 10: Fortín Platanillo e/ calle SN. Barrio Tayazuapé de San Lorenzo. De 14:00 a 18:00. Se realizará el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

ZONA 11: Fortín Platanillo e/ La Victoria y calle s/n. Barrio Tayazuapé de San Lorenzo. De 07:00 a 14:00. Se realizará el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

ZONA 12: Los Emblemas/ Los Escudos y Simeón Lombardo. Barrio Miraflores de San Lorenzo. De 08:00 a 17:00. Se realizará el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

ZONA 13: Sobre Cnel. Norberto Cañiza e/ San Isidro y Nilo Meyer Cnel. Norberto Cañiza e/Nilo Meyer y Saturio Ríos Cnel. Norberto Cañiza e/Saturio Ríos y Gral. Caballero Eduardo Reyes e/ San Isidro y Nilo Meyer Eduardo Reyes e/ Nilo Meyer y Saturio Rios Eduardo Reyes e/ Saturio Ríos y Gral. Caballero. Barrio Lucerito de San Lorenzo. De 08:00 a 18:00. Se realizará el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

ZONA 14: Villa Hayes y calle s/n. Barrio Mbocayaty de Ñemby. De 08:00 a 14:00. Se realizará la construcción y tendido de cable protegido.

ZONA 15: Calle s/n esquina las Perlas. Barrio Mbocayaty de Ñemby. De 08:00 a 14:00. Se realizará la construcción y tendido de cable protegido.

ZONA 16: EE. UU. y Segunda. Barrio Mbocayaty de Ñemby. De 14:00 a 18:00. Se realizará la construcción y tendido de cable protegido.

ZONA 17: Rojas Cañada y Andres Barbero - Compañía 8 . Barrio Rojas Cañada de la ciudad Julián Augusto Saldívar. De 08:30 a 18:00. Se realizará el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

ZONA 18: Calle sin nombre y Felipe Toledo B° Maria Auxiliadora. Barrio Toledo Cañada de Julián Augusto Saldívar. De 08:00 a 18:00. Se realizará el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

Región Este

ZONA 01: Barrio Santa Ines de Presidente Franco. De 14:00 a 17:00. Se realizará el mantenimiento de línea de media tensión a cargo del Departamento de Operación de Distribución Regional Este.

ZONA 02: Virgen del Rosarios Ex Pindó, Estancia Palomares, Pira verá y alrededores de Canindeyú, Caaguazú y San Pedro. De 07:00 a 17:00. Se realizará el mantenimiento de línea de media tensión.

ZONA 03: Minga Guazú, km 14 a 5.000 metros de la Ruta de Alto Paraná. De 07:00 a 17:00. Se realizará el mantenimiento de la línea de media tensión.

ZONA 04: Desde km 7 Hasta Km 9 Sobre ruta PY 3 y derivación Yvy Porá de Canindeyú, Salto del Guaira. De 05:00 a 13:00. Se realizará el mantenimiento de línea de media tensión.

Recomiendan tomar las medidas preventivas en horarios y zonas mencionados, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública.

Además, piden considerar en todo momento a la línea como energizada, por seguridad.

Agregan que si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada. Ante esta circunstancia, piden disculpas a los usuarios por las molestias que eventualmente pudieran ocasionar las interrupciones.