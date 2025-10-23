Viernes sin electricidad: zonas donde ANDE hará cortes programados

Las regiones Metropolitana, Central y Este de la ANDE sufrirán el corte del suministro de energía eléctrica mañana debido a los trabajos programados que tiene la estatal.

En la región Metropolitana, en la zona 1, en las calles B casi Parapití, barrio San Antonio de Limpio, el corte se realizará de 08:00 a 14:00 para el traslado de transformador. El trabajo está a cargo del Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

En la zona 2, en la calle Florencio Villamayor, entre Calle 19 y Calle 9, del barrio Ricardo Brugada de Asunción, el corte de luz será de 08:00 a 16:00, para la adecuación y sistema baja tensión. Estará a cargo del Departamento de Supervisión de Obras de Distribución.

En la zona 3, en las calles Tobatí y Maskoy del barrio San Pablo de Asunción, el corte será de 13:00 a 17:00 para realizar el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado a cargo del Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

Cortes de la ANDE

En la zona 4, en las calles Adolfo Riquelme e India Juliana del barrio Tembetary de Asunción se realizará el corte de 09:00 a 18:00 para la construcción de línea protegida de 70 mm y la puesta en servicio del puesto de distribución, a cargo del Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

En la zona 5, en las calles Del Fuerte y San Salvador del barrio Jara de Asunción, cortarán la luz de 08:00 a 14:00 para realizar el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado a cargo del Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

En la zona 6, en Del León y Tte. Frutos del barrio Jara de Asunción, se cortará la luz de 08:00 a 14:00 para el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado a cargo del Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

En la zona 7, compuesto por las calles Lomas Valentinas y Tacuary del barrio Gral. José Eduvigis Diaz de Asunción, se cortará la electricidad de 13:00 a 18:00 para el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado. Estará a cargo del Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

La zona 8, en las calles Lomas Valentinas y EE.UU. de Barrio Obrero de Asunción, habrá corte de 08:00 a 13:00 para el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado a cargo del Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

La zona 9, en las calles Curupayty y Acá Yuasa del barrio Domingo Savio de Fernando de la Mora, habrá corte de 08:00 a 18:00 para realizar el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado a cargo del Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

Cortes en la región Metropolitana

En la zona 10, en la ruta PY02, Mcal. José Félix Estigarribia, del barrio Pitiantuta de Fernando de la Mora, el corte será de 09:00 a 16:00 para la puesta en servicio del puesto de distribución a cargo del Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

En la zona 11, en las calles Emiliano Gabriaguéz a 200 metros aproximadamente de la estación de servicio Petropar CM Group, del barrio Costa Salinas de Capiatá el corte de luz será de 08:00 a 17:00 para la adecuación de estructura de baja tensión, a cargo del Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

En la zona 12, en Tte. Luis Irrazabal esquina Las Flores y Kubitschek, Tte. Luis Irrazabal esquina Kubitschek y Resurrección, Kubitschek esquina Tte. Luis Irrazabal y Santísima Comunión Kubitschek esquina Santísima Comunión y Moisés Bertoni, del barrio La Encarnación de San Lorenzo el corte será de 08:30 a 18:30 para realizar el cambio de conductor en media tensión desnudo a preensamblado a cargo del Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

En la zona 13, en Benjamín Aceval esquina 1° de Marzo y Ezequiel González Alsina, Benjamín Aceval esquina Hawai y el Chaparral Fortunato Rabal esquina Hawai y Benjamín Aceval Fortunato Rabal esquina Benjamín Aceval y el Chaparral del barrio Santa Ana de San Lorenzo se realizará el corte de 08:00 a 17:00 para hacer el cambio de conductor en media tensión desnudo a preensamblado a cargo del Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

En la zona 14, en las calles Teodoro Mongelos desde Mauricio Cardozo Ocampos hasta Fulgencio R. Moreno; Mangoré desde Florida hasta Calle Sin nombre; 8 de diciembre desde Juan Pablo II hasta Última; en 1° de Marzo, desde Félix Fernández hasta Fulgencio R. Moreno; Mauricio Cardozo Ocampos esquina Teodoro Mongelos y Santiago Leguizamón; Epifanio Méndez Fleitas y Mauricio Cardozo Ocampos; Felix Fernández desde Teodoro Mongelos hasta 1° de Marzo; Vargas Saldívar esquina Teodoro Mongelos y Mangoré; Florida desde 1° de Marzo hasta Santiago Leguizamón; José Asunción Flores esquina Teodoro Mongelos y Mangoré; Luis A. del Paraná esquina Teodoro Mongelos y Mangoré; Fulgencio R. Moreno esquina Teodoro Mongelos y Mangoré del barrio Villa Anita de Ñemby el corte será de 07:30 a 17:30 para realizar el cambio de conductor en Media Tensión desnudo a preensamblado a cargo del Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

En la zona 15, en Colonia Elisa, desde Aliguatá hasta Capitán de Mattei, Mandy Jupekua esquina Villamontes y Marcelino Noutz del barrio Mbocayaty, San Francisco de Ñemby, el corte será de 08:00 a 18:00 para hacer el cambio de conductor en media tensión desnudo a preensamblado. La unidad responsable es el Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

Cortes en la región Este

La zona 1, en Calle 11, Tuyuyú, en el Paraná Country Club de Hernandarias, el corte será de 07:00 a 17:00 para realizar el mantenimiento de línea de media tensión a cargo del Departamento de Operación de Distribución Regional Este.

En la zona 2, en Villa San Francisco y Félix de Azara, desde Supercarretera hasta el fondo de Hernandarias, el corte será de 06:00 a 17:00 para el mantenimiento de línea de media tensión a cargo del Departamento de Operación de Distribución Regional Este.

En la zona 3, en la calle Tte. 1° G. Arias, desde Calle 1° de Mayo hasta Cañadón Chaqueño de Ciudad del Este, cortarán la luz de 06:00 a 12:00 para el mantenimiento de línea de media tensión a cargo del Departamento de Operación de Distribución Regional Este.

En la zona 4, sector Escuela Privada Despertar del Barrio San Alfredo de Ciudad del Este, el corte será de 06:00 a 17:00 para el mantenimiento de línea de media tensión a cargo del Departamento de Operación de Distribución Regional Este.

Cortes en la región Central

La zona 1, en la calle Yataity Corá entre Saavedra y San Francisco, afectando al barrio Las Mercedes de la Ciudad de Atyrá, el corte será de 07:00 a 17:00 para el cambio de conductores en media tensión a cargo del Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

En la zona 2, ciudad de Piribebuy en la Compañía Itá Guyra, Yacarey y parte del Barrio San Blas el corte será de 07:00 a 17:00 para el cambio de conductor desnudo a protegido y otras adecuaciones en media tensión a cargo del Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

Para consultas en esta región indican que se debe llamar a la Sección de Distribución de la ANDE de Caacupé, al (0511) 242237.

Recomiendan para todas las regiones tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública. También considerar en todo momento a la línea como energizada, por seguridad.

También recuerdan que si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada. “Ante esta circunstancia, pedimos disculpas a los clientes por las molestias que eventualmente pudieran ocasionar las mencionadas interrupciones”, concluye el comunicado.