ANDE: estas son las 14 zonas que quedarán sin energía eléctrica este sábado

Este sábado, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) interrumpirá el servicio de energía eléctrica en 14 zonas del área metropolitana. Según informaron, realizarán trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.

Las labores incluyen cambio de conductores, adecuación de estructuras, tendido de cables y puesta en servicio de puestos de distribución.

Zona 1: Asunción - Barrio Gral. Díaz: La ANDE trabajará sobre las calles Lomas Valentinas entre Avda. EE.UU. y Parapití. El trabajo será de 08:00 a 18:00 para un cambio de conductor en media tensión.

Zona 2: Asunción - Barrio San Jorge: Los trabajos serán desde Tte. 2º Eladio Escobar entre Juez Enrique Pino y Tte. 1º Ángel Velasco. Se anuncia que el trabajo es de 07:30 a 17:30. Según informaron, el trabajo es de cambio de conductor en media tensión.

Zona 3: Asunción - Barrio San Pablo: La zona intervenida es desde las calles Chamacoco, Tavytera y Avda. Fernando de la Mora. El corte será de 08:30 a 18:30. Actividad anuncia es un cambio de conductor en media tensión.

Zona 4: Asunción - Barrio Recoleta: La intervención es sobre la Avda. República Argentina. El corte del servicio de energía es de 08:30 a 15:00 para la puesta en servicio de puesto de distribución.

Zona 5: Asunción - Barrio San Pablo: Desde la calle Pacurí entre Guapoy y Guatambú, se anuncia el trabajo de montaje de puesto de distribución. El corte de energía es de 07:00 a 17:00.

Zona 6: Asunción - Barrio Herrera: La ANDE trabajará sobre la calle Moisés Bertoni entre Cnel. Escurra y Manuel Talavera. El corte del servicio en la zona será de 09:00 a 11:00. La actividad programada es un cambio de crucetas en media tensión.

Zona 7: Asunción - Barrio Recoleta: El trabajo será sobre la calle Guillermo Saraví entre Avda. Mcal. López y Dr. Quesada. El corte se estima que será de 13:00 a 15:00. El trabajo anunciado es de cambio de crucetas en media tensión.

Zona 8: Fernando de la Mora - Barrio Laguna Grande: La intervención será sobre las calles Benito Vargas e Itapúa. El corte será de 07:00 a 17:00 para un tendido de conductor.

Zona 9: Villa Elisa - Barrio Mbocayaty: El trabajo programado se centrará sobre las calle Fortín Sorpresa, Mandyju Pekua, Villa Montes y Capitán de Mattei. Se anuncia que el corte será de 08:00 a 15:00 para un tendido de cable preensamblado.

Zona 10: Itá - Barrio San Blas: La ANDE trabajará en la zona de las calles Acacia desde Ruta D027 hasta calle sin nombre. La actividad programada es un cambio de conductor en media tensión Corte, en el horario de 08:30 a 18:00.

Zona 11: San Antonio - Barrio San Pablo: Los funcionarios de la ANDE intervendrán el servicio sobre las calles Coronel Martínez y Gral. Bernardino, de 07:00 a 17:00. Se prevé un trabajo en el tendido de conductor.

Zona 12: San Antonio - Barrio Antigua Imagen 1: El trabajo se prevé en Campo Vía desde Avda. San Antonio hasta Soldado Desconocido. El corte será de 08:00 a 18:00 para un cambio de conductor en media tensión.

Zona 13: Ypacaraí - Barrio La Victoria: Los funcionarios intervendrán la zona de la Ruta 2 Bernardino Caballero y Sebastián Gaboto. El corte está programado desde las 08:30 hasta 18:30 para un cambio de conductor en media tensión.

Zona 14: San Lorenzo - Barrio Santa Rita: Desde Parque del Sol entre Santísima Cruz y calle sin nombre, la ANDE anuncia un cambio de conductor de baja tensión. Se prevé un corte de 08:00 a 16:00.

La ANDE recomienda a la ciudadanía tomar medidas preventivas, especialmente hospitales, puestos de salud, empresas de agua potable y fuerzas de seguridad. Asegura que, en caso de terminar antes, el servicio será restablecido anticipadamente.