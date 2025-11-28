Itaipú: Planta Solar Flotante ya genera energía continuamente para la Central

Actualmente, prosiguen las pruebas durante la fase experimental de energización de la planta solar flotante de Itaipú en la Margen Derecha de la hidroeléctrica. El Ing. Pedro Domaniczky, superintendente de la Asesoría de Energías Renovables, explicó que los ajustes y calibraciones continúan tras la inyección gradual de energía producida por el sistema recientemente instalado.

Comentó que el proceso, en un primer momento, implicó la prueba de los equipos de transformación, inversores de potencia, operación de la Sala de Celdas, verificación de los componentes de generación y transmisión, así como la operación de los distintos sistemas de protección para el intercambio energético y la interconexión con el Puesto de Distribución de la Margen Derecha. “Estamos ya utilizando la energía proveniente de la Planta Solar Flotante de manera complementaria a la hidráulica, para satisfacer el consumo propio del área prioritaria de la Margen Derecha”, agregó el superintendente de Energías Renovables.

Mencionó que se está inyectando energía desde la Planta Solar Flotante al Puesto de Distribución, desde donde se realiza la interconexión con la Sala de Celdas del área prioritaria de Itaipú en la Margen Derecha, a través de un sistema Scada que permite garantizar la seguridad operativa del nuevo sistema.