Se iniciará el asfaltado definitivo en Mariscal López: ¿Cuándo culminarán las obras?

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que a partir de este sábado 29 de noviembre se iniciarán los trabajos de asfaltado definitivo en la avenida Mariscal López, específicamente en el tramo comprendido entre la calle Cerro Porteño y la avenida Madame Lynch.

De acuerdo con los datos, estas labores forman parte de la fase final de intervención en esta importante arteria, cuyos trabajos ya se encuentran próximos a su culminación.

Recordemos que el plazo contractual establecía la finalización en octubre de 2025, pero el MOPC confirmó a ABC que, debido a los ajustes en cuanto a la definición del proyecto y las condiciones climáticas adversas, las obras culminarán en diciembre próximo.

Durante el periodo de estas últimas obras, el tránsito se realizará en sentido contrario habilitado a doble mano, con el objetivo de mantener la circulación vehicular y minimizar las molestias a los usuarios. Este esquema permitirá que el flujo vehicular continúe de manera dinámica mientras se avanza en la colocación del nuevo pavimento.

Obras durante el fin de semana

Los trabajos se llevarán a cabo durante el fin de semana y se extenderán a los primeros días de la próxima semana, dependiendo de las condiciones climáticas. “Cada tramo será ejecutado y habilitado en el menor tiempo posible, siguiendo la misma modalidad aplicada en intervenciones anteriores sobre la avenida”.

Con esta nueva etapa, las obras en Mariscal López ingresan en su recta final, acercando significativamente la conclusión total del proyecto. Una vez finalizado, permitirá mejorar la fluidez del tránsito y optimizar la conexión entre Asunción, Fernando de la Mora y San Lorenzo, según la cartera.

Piden prudencia a conductores

El MOPC insta a los conductores a planificar sus desplazamientos con anticipación, respetar la señalización dispuesta en la zona y circular con precaución en el área intervenida. La colaboración ciudadana es clave para garantizar un desarrollo seguro y eficiente de las tareas de mejoramiento vial.

Los trabajos están a cargo de la empresa Tecnoedil S.A., de Paul Sarubbi, bajo fiscalización del MOPC, con una inversión de G. 54.087 millones y un plazo de ejecución de 12 meses, seguido de 18 meses de mantenimiento.