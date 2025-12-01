Combustible: ¿bajarán los precios en los emblemas privados?

El presidente Santiago Peña anunció que “por duodécima vez” el Gobierno decidía bajar el precio de los combustibles de Petróleos Paraguayos (Petropar). La reducción es de G. 300 por litro y entra en vigencia desde hoy.
Al respecto, el presidente de la Cadipac, Adolfo Martín, mencionó que “estamos viendo qué hacer”, ya que no pueden “perder cuota” en el mercado.
“Vamos a tener que bajar, vamos a ver si podríamos llegar a lo que está bajando Petropar que por supuesto es una irresponsabilidad hacer lo que están haciendo. En final de año, es un tema populista total, pero sí, vamos a ajustar”, detalló el empresario.
Asimismo, alegó que “el mercado está subiendo”, una medida que también se replicaría en países limítrofes al nuestro. “Como si tuviésemos petróleo estamos bajando los precios; con sombrero ajeno se saluda bien. Si no es tu plata se puede jugar y perder sin problema”, agregó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Reforma del transporte público: mayoría abusiva de colorados no escucha a gremios
“Petropar nunca compró bien”
El empresario también detalló que “no es serio ni justo jugar de esta manera” y sostuvo que “Petropar nunca compró bien”.
A su criterio, en la petrolera estatal “no son eficientes” y todos los procesos referentes serían más elevados en comparación al sector privado.
“Está clara la pérdida; pierden mucho dinero y están intentando tapar en sus balances. Petropar está perdiendo mucho más y no cuentan”, manifestó.
Finalmente, confirmó que entre hoy y mañana ya se daría la reducción de los precios de los combustibles entre los emblemas privados.
Lea más: Gremios alertan ante amenazas de invasiones y piden al Gobierno acciones firmes