Combustible: ¿bajarán los precios en los emblemas privados?

FERNANDO ROMERO 19-05-22 ECONOMIA CARGAS Y PRECIOS DE COMBUSTIBLE DE LOS DISTINTAS EMBLEMAS EN ESTACIONES DE SERVICIO
FERNANDO ROMERO 19-05-22 ECONOMIA CARGAS Y PRECIOS DE COMBUSTIBLE DE LOS DISTINTAS EMBLEMAS EN ESTACIONES DE SERVICIOFERNANDO ROMERO

Luego de que Petropar haya anunciado la reducción de precios en sus combustibles, desde la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac) calificaron como “populista” la medida, ya que la petrolera estatal opera a pérdida. Asimismo, ¿bajarán los privados? En la siguiente nota, más detalles.

El presidente Santiago Peña anunció que “por duodécima vez” el Gobierno decidía bajar el precio de los combustibles de Petróleos Paraguayos (Petropar). La reducción es de G. 300 por litro y entra en vigencia desde hoy.

Al respecto, el presidente de la Cadipac, Adolfo Martín, mencionó que “estamos viendo qué hacer”, ya que no pueden “perder cuota” en el mercado.

“Vamos a tener que bajar, vamos a ver si podríamos llegar a lo que está bajando Petropar que por supuesto es una irresponsabilidad hacer lo que están haciendo. En final de año, es un tema populista total, pero sí, vamos a ajustar”, detalló el empresario.

Asimismo, alegó que “el mercado está subiendo”, una medida que también se replicaría en países limítrofes al nuestro. “Como si tuviésemos petróleo estamos bajando los precios; con sombrero ajeno se saluda bien. Si no es tu plata se puede jugar y perder sin problema”, agregó.

“Petropar nunca compró bien”

El empresario también detalló que “no es serio ni justo jugar de esta manera” y sostuvo que “Petropar nunca compró bien”.

A su criterio, en la petrolera estatal “no son eficientes” y todos los procesos referentes serían más elevados en comparación al sector privado.

“Está clara la pérdida; pierden mucho dinero y están intentando tapar en sus balances. Petropar está perdiendo mucho más y no cuentan”, manifestó.

Finalmente, confirmó que entre hoy y mañana ya se daría la reducción de los precios de los combustibles entre los emblemas privados.

