¿Otra tarifa intermedia sustituirá en Itaipú al Entendimiento que vence en 2026?

No obstante, recordemos que en el punto seis del documento de referencia, que aprobaron en abril de 2024 y lo dieron a conocer, con las pompas y circunstancias de rigor en mayo del mismo año, los gobiernos de Santiago Peña y Luis Inácio Lula da Silva, aprobaban el siguiente muro de contención:

“Después del ejercicio 2025, las Altas Partes se comprometen a aplicar una tarifa que refleje únicamente el costo estricto de operación de la entidad binacional, previsto en el Anexo C del Tratado de Itaipú, sin incluir costos discrecionales”.

La tarifa de Itaipú que pusieron en vigencia en 2024 -que regirá hasta finales del 2026 - , pese a que la entidad binacional terminó de pagar la deuda que contrajo para la construcción del complejo hidroeléctrico en febrero de 2023, es de US$ 19,28 por KWmes.

Extraoficialmente se menciona que ese costo, luego de la cancelación de ese tramo del pasivo de la entidad paraguayo/brasileña, cayó inclusive a US$ 9 por kWmes.

Barajan tarifas, pese a que el Tratado la define

En Brasil, en una audiencia pública que convocó la Cámara de Diputados del Legislativo de ese país, demostraban a finales de octubre último que el Costo del Servicio de Electricidad de la entidad binacional, “sin los gastos ambientales” debió bajar a US$ 13,29 por KWmes.

En la otra instancia del Legislativo brasileño, en la Cámara de Senadores, aún en la presente quincena, informaban que su Comisión de Infraestructura aprobaba un proyecto de ley que imponía un techo a las oscilaciones de la tarifa de la entidad binacional.

Ese techo mide tan solo US$ 12 por kWmes de altura y que el propósito que lo sostiene es corregir prácticas que elevaron los costos -de la energía eléctrica- para el consumidor -brasileño-.

Dirán, en los círculos áulicos del gobierno, que para que la propuesta en cuestión se convierta en ley, sus propulsores deberán caminar mucho aún, porque apenas se trata de la aprobación de una comisión y faltan otras y la plenaria de esta instancia, así como las comisiones y la plenaria de la otra cámara. Sin embargo, sus responsables advierten que la nueva ley comenzará a regir en el 2027.

¿Una tarifa para Brasil y otra para el Paraguay?

Además, que sólo regirá en el Brasil, porque según explicaron en el Senado, regulará la reventa de energía de Itaipú solo en el mercado brasileño. Recordemos empero que la tarifa de Itaipú rige para todos sus clientes, luego un valor que se coloque debajo o encima del costo real, que está definido y reglamentado, violará el Tratado.

La primera tarea de carácter binacional, luego de que transcurriese el recreo de casi siete meses para ciertos juegos de espionaje, será reanudar las negociaciones atinentes a la revisión del Tratado de Itaipú, que debieron concretarse el 13 de agosto de 2023, fecha en que caducó el plazo de medio siglo que impone el Tratado para realizar esta tarea, fundamental para el Paraguay porque así como está propicia una enorme asimetría que solo favorece al sector eléctrico brasileño.