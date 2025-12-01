“Regalo” de inmuebles en Corredor Bioceánico: senadora denuncia que “narcos están tomando las tierras”

El regalo de al menos tres terrenos del Indert a precios irrisorios a personas particulares en la zona de la cabecera del puente del Corredor Bioceanico, en Carmelo Peralta, generó cuestionamientos de varios sectores. El precio de venta de cada terreno se estipuló en G. 585.000/ha, cuanto el precio en la zona es mucho mayor.

Una fracción de 29 hectáreas, fue entregada al empresario naviero Adolfo Gabriel Francisco Ehreke Irrazábal. La segunda propiedad fiscal fue entregada a una joven de 24 años identificada como Marlene Araceli Oviedo Rodríguez. A esto se suma un tercer inmueble adjudicado a Alba Marlene Rodríguez Escobar, madre de Marlene Araceli Oviedo Rodríguez.

La Cámara de Diputados, con mayoría cartista, rechazó un pedido de interpelación a Francisco Ruiz Díaz, titular del Indert, como la conformación de una comisión especial para investigar las denuncias. Para la senadora Esperanza Martínez, esto evidencia la complicidad en los negocios.

“Evidentemente, tiene que haber alta complicidad en los negocios de la tierra. Acá mucha gente muy importante debe estar involucrada en esta entrega totalmente antipatriótica que se está haciendo del Chaco Paraguayo. Se está cuadriculando el Chaco Paraguayo, se está regalando y ese va a ser el futuro territorio de desarrollo del Paraguay, y como ahí hay grandes negociados en este momento y él (Francisco Ruiz Díaz) es el articulador, por supuesto que los que se benefician, que son poderosos económicamente y políticamente, lo van a proteger”, sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Peña podría ser cómplice en caso Indert, dice Wiens

Narcos están tomando las tierras

El Chaco comprende una extensión aproximada de 250.000 km cuadrados, siendo la población de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes 211.000 personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con esa extensión de tierras y cantidad de habitantes, hasta hoy en día el Estado Paraguayo no logra que los indígenas, en 70 años de gobierno del Partido Colorado, ni siquiera puedan tener tierras, criticó Martínez.

“Estamos con judicializaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos sido sancionados y no podemos resolver el caso de 60.000 personas en 200.000 km metros cuadrados. Acá no les interesa la gente, le interesa cuadricular, tener ellos sus estancias, tener los negocios ilícitos que van a pasar por esa carretera bioceánica sin radar, sin control, sin policía, sin Senad, sin nada. Arco libre pasa por aquí, por eso narcos están tomando las tierras, porque esa va a ser la ruta de los narcos, la ruta del contrabando, la ruta de salida del cigarrillo, la ruta de todo”, sentenció.