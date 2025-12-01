Peña podría ser cómplice en caso Indert, dice Wiens

“Esto que está pasando en Carmelo Peralta (Dpto. de Alto Paraguay) con el Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra), con las tierras públicas del Estado paraguayo, no va a quedar así. Ojalá que se revise eso. ¡Sé transparente presidente Santiago Peña!”, comenzó reclamando duramente Wiens durante un recorrido político el fin de semana en Carayaó, Caaguazú.

Wiens hizo alusión a las denuncias contra la gestión del titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, impulsadas principalmente por el senador Eduardo Nakayama (liberal independiente) por el “despojo de tierras” en la zona del puente de la Bioceánica en Carmelo Peralta (Alto Paraguay), donde unas 29 hectáreas de tierras públicas habrían sido vendidas a particulares al ridículo precio de G. 630.415 la hectárea.

“Peña debe transparentar y revisar de manera urgente la actuación del Indert. Si no interviene, él mismo será cómplice”, acotó Wiens, además de lanzarle una advertencia si es que el mandatario no tomaba cartas en el asunto.

“Ya le doy un aviso, si no lo hacen (revertir el presunto negociado) cuando yo asuma como presidente, ese 16 de agosto del año 2028, uno de los primeros trámites que voy a hacer es que se transparente y se saque de circulación eso que están haciendo mal en este momento. Vamos a intervenir el Indert y vamos a intervenir este proceso”, advirtió el precandidato presidencial por Colorado Añetete.

Remarcó que tiene todo el derecho a reclamar por esto que consideran es un caso más donde “se está regalando una tierra que vale oro para que algunos se sigan enriqueciendo en el Paraguay”, ya que el cartismo ni siquiera permitiría la interpelación del titular del Indert para que responda al Senado las dudas que existen en torno al caso.

Al respecto recordó que “hay políticos, como por ejemplo el senador Nakayama, que han reclamado duramente la corrupción que hay en esa entrega, en ese regalo de tierra a gente poderosa de tu gobierno y no fueron escuchados porque no tienen mayoría para pedir la explicación del presidente del Indert” y, para colmo, la respuesta de Peña fue ofender a la comunidad japonesa en nuestro país.

“Usted ha ofendido –al ofenderle al senador Nakayama– nada más y nada menos a la comunidad japonesa de donde él es originario, una colectividad, una comunidad que ha hecho mucho por Paraguay”, acotó Wiens.

Esto haciendo referencia a que Peña, en un acto público además de amenazar a Nakayama, en vez de aclarar las graves denuncias, habría pretendido menospreciarlo por su ascendencia japonesa.