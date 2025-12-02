BCP: “inflación controlada”, pero con carnes y frutas al alza

El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó este martes su “Informe de Inflación noviembre 2025″, en el que detalla que la inflación interanual cerró noviembre en 4,1 %, prácticamente alineada al rango meta y sin sobresaltos respecto a los meses previos.

Si bien el índice general se mantiene estable, la composición de la canasta revela una marcada presión en productos alimenticios, especialmente en carnes, frutas y verduras.

Según el reporte, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 0,2 %, suficiente para llevar la inflación acumulada del año al 3,4 %.

El nivel general de precios continúa mostrando un comportamiento moderado en comparación con los picos que se registraron en 2022 y parte del 2023, cuando el país enfrentó choques externos y aumentos significativos en bienes básicos.

Carne, frutas y verduras: protagonistas del aumento

Los datos del BCP revelan que los alimentos frescos fueron nuevamente el principal motor de la inflación.

La carne vacuna encabezó la lista con un incremento interanual del 17,5%, sin dudas el subgrupo de mayor incidencia: aportó por sí solo más del 30% de la inflación total.

A eso se suman aumentos considerables en hortalizas y tubérculos frescos (+23 %), frutas frescas (+24,2 %), carne de aves (+11,6 %) y leche líquida (+5,9 %). La comida fuera del hogar, un componente clave en el gasto mensual de los hogares, registró una suba del 11,3 %.

En conjunto, estos subgrupos explican más de la mitad de la inflación interanual. El comportamiento responde, según el Banco Central, a factores estacionales y de oferta, especialmente visibles en frutas y verduras, cuyos precios mostraron una variación del 22,9 % en la comparación anual.

Bienes aceleran más que servicios

El informe muestra que la inflación se comporta de manera distinta entre bienes y servicios.

Los bienes registraron una inflación interanual del 4,7 %, impulsados por los aumentos en alimentos, mientras que los servicios se ubicaron en 3,4 %, mostrando un ritmo más estable.

La renta, por su parte, continúa siendo uno de los componentes más moderados dentro del índice, con una variación del 0,9%, en términos interanuales.

Caída de los precios de combustibles modera el índice

En contrapartida, varios subgrupos mostraron disminuciones de precios, contribuyendo a contener el avance del IPC.

Los precios de los combustibles se redujeron 5,4 % respecto al año anterior, una variación que tiene impacto directo en el bolsillo y efectos indirectos sobre costos logísticos y de transporte.

Otros descensos interesantes se observaron en pastas y arroz (–5,8 %), seguros (–3,1 %), azúcar y edulcorantes (–1,6 %), y transporte aéreo de pasajeros, que acumuló una reducción del 19,8 %.

Si bien la inflación total mantiene un nivel estable hacia el cierre del año, la dinámica interna muestra contrastes que no pasan inadvertidos. La moderación del índice general depende en parte de la caída los precios dee combustibles, mientras que los de los alimentos continúan presionando con fuerza sobre el costo de vida.

La estabilidad del IPC soporta fuertes tensiones en los precios de los rubros más sensibles, y ese contrase marcará los desafíos económicos de los próximos meses.