Precios de combustibles: más emblemas privados se ven forzados a aplicar bajas

La decisión de Petróleos Paraguayos (Petropar), dirigido por Eddie Jara, de reducir nuevamente los precios de los combustibles ya provoca un efecto dominó en los emblemas privados, que también comenzaron a bajar G. 300 por litro en todos sus combustibles.

Emblemas como Copetrol, Shell, Petrochaco y Fuelpar comenzaron a ajustar sus tarifas, presionados por la diferencia de precios con en el emblema estatal.

Desde la Cámara Paraguaya de Distribuidoras de Combustibles (Cadipac) advierten que los emblemas privados no bajan sus precios por mejoras en los costos internacionales, sino porque se ven obligados a acompañar a Petropar para no perder participación de mercado.

“Vamos a intentar seguir el ritmo de Petropar, pero en muchos casos estaremos empatando o perdiendo, lo que no es sostenible en una economía normal”, explicó Alfredo Martín Sánchez, presidente del gremio.

Asimismo, advirtió que si Petropar continúa actuando de esta manera, eventualmente todo el sector privado podría quebrar, dejando a la estatal como única operadora, una situación que comparó con la experiencia de Bolivia con subsidios excesivos al sector público, sostuvo.

“Petropar no compró más barato y usa precios hipotéticos”

Sánchez cuestionó la narrativa oficial de que Petropar logró precios más competitivos gracias a nuevos proveedores. Aseguró que la estatal continúa comprando a los mismos de siempre y que ninguna cotización especial fue concretada.

Incluso citó el caso de Doha Holding Group —firma catarí vinculada a Alejandro Domínguez— que había prometido mejores precios, pero no entregó el gasoil contratado.

“Ni pudieron comprar ni se les entregó producto, y aun así bajan los precios mientras el mercado internacional sigue en tendencia alcista desde hace un mes”, afirmó.

El titular de Cadipac sostuvo que Petropar estaría registrando “precios hipotéticos” en su contabilidad: “Esos precios no existen en la práctica y mucho menos podrán lograrse en el futuro cercano”.

“Medida populista y subvencionada”

Para el gremio, la reducción anunciada por la estatal no responde a la lógica del mercado, sino a una decisión política financiada con dinero público.

Sánchez calificó la medida de “populista y subvencionada”, advirtiendo que lo que aparenta ser un ahorro para el automovilista se traduce en menos recursos disponibles para educación, salud e infraestructura. “La palabra exacta es que son irresponsables”, sentenció.