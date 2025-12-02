Diputados instan al Gobierno a usar fondos de Itaipú y evitar “tarifazo” de ANDE

La Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos de la Cámara Baja emitió un dictamen que modifica un proyecto de declaración. La nueva propuesta, con número C.E.B.H. N.° 62/2025, insta al Gobierno Nacional a emplear los fondos de Itaipú para asegurar la sostenibilidad de la tarifa técnica de la ANDE, con el objetivo de evitar cualquier incremento en el costo del servicio eléctrico a sus usuarios.

El diputado Raúl Benítez Talavera (PEN), secretario de la Comisión, fue la voz más crítica. Según Benítez, la necesidad de aumentar la tarifa se debe a la “irresponsabilidad del gobierno” al decidir mantener un manejo “arbitrario y discrecional” de los fondos socioambientales de la entidad binacional.

El legislador explicó que el Gobierno cerró un acuerdo por una tarifa alta de Itaipú, obligando a la ANDE a pagar un precio elevado por su energía. La diferencia entre lo que paga el cliente y lo que la ANDE paga a la binacional genera un déficit que, según el diputado, ronda los 280 millones de dólares anuales.

Benítez advirtió que el dinero que hoy está en Itaipú y se está “despilfarrando” en negocios (haciendo alusión a ejemplos como los pupitres chinos o el “arbolito de oro”) es el que, de no transferirse a la ANDE, “va a llegar esa plata a golpear el bolsillo del ciudadano”. Además, calificó que la suba para el 10% de los clientes más grandes, como la “excusa” de la ANDE, previendo que será la “antesala” de un aumento inevitable para el 90% restante, ya que el ajuste inicial no sería suficiente para cubrir el déficit.

Por su parte, el Ing. Félix Sosa, presidente de la ANDE, confirmó la realización de estudios con el Ministerio de Economía y Finanzas para una “posible actualización tarifaria” que aplicarían gradualmente.

Sosa enfatizó que la instrucción del presidente de la República, Santiago Peña, es que más del 90% de la población paraguaya (categoría residencial) no tenga reajustes. El enfoque del aumento se dirigirá a los clientes de mayor consumo y, principalmente, a las grandes empresas. La propuesta se presentaría en los primeros meses del próximo año.

El titular de la ANDE defendió la necesidad de la actualización argumentando que la ley 966 de la institución exige una rentabilidad del 8% al 10% sobre su activo para obtener los recursos necesarios y ejecutar las obras del Plan Maestro, garantizando la “sostenibilidad de la empresa a largo plazo” y el “futuro energético” del país.

Sosa también mencionó a una consultora internacional, con apoyo del BID, que identificó a la ANDE como una de las empresas más eficientes en costo operativo y gestión, aunque reconoció el desafío de reducir las pérdidas para estar en el nivel de los países de la región.

Morosidad y competitividad, dice titular de ANDE

El titular de la ANDE, Félix Sosa, insistió en que, a pesar de cualquier ajuste, Paraguay seguirá teniendo la tarifa más competitiva de la región. También mencionó la gestión de cobro de deudas, señalando que la morosidad del sector privado bajó al 18% luego de que por la pandemia haya llegado al 31%. Recordó que desde la institución están gestionando el pago de los 120 millones de dólares que adeudan las instituciones públicas.