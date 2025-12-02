Petropar bajó sus precios, pero sin combustible de la firma catarí

Con la acostumbrada parafernalia oficial, el presidente de la República, Santiago Peña, anunció que la deficitaria Petróleos Paraguayos (Petropar) redujo desde ayer el precio de todos sus combustibles en G. 300 por litro. La rebaja aplicaron de inmediato tras la comunicación gubernamental.

Sin embargo, lo que ni el jefe de Estado ni el titular de la estatal, Eddie Jara, mencionaron es que la baja se produjo luego de nuevas compras que la petrolera se vio obligada a apurar debido al incumplimiento de la firma catarí Doha Holding Group, que continúa sin entregar el gasoil barato que debe proveer. Ante esta situación, Petropar aceleró la adquisición de carburantes a través de varias licitaciones.

Pese al incumplimiento, —la empresa no entregó una sola gota del producto contratado por más de US$ 61 millones—, la estatal volvió a beneficiar a Doha con la novena prórroga, extendiendo el plazo de entrega hasta el 28 de febrero de 2026. La compañía está vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez.

Petropar no dio explicaciones acerca de los motivos reales de la reducción de precios. Ayer intentamos obtener una respuesta oficial a través de la directora de Comunicaciones, Norma Caballero, quien nos derivó al director comercial, Adalberto Acuña, pero como es habitual en la poco transparente estatal, no hubo respuestas.

Las compras que apuró Petropar

En el caso del gasoil, Petropar activó un procedimiento especial de contratación para una compra “urgente”. El llamado se publicó el 28 de octubre y las ofertas se recibieron apenas tres días después, el 31, para adquirir 61.000 metros cúbicos del diésel, con entrega prevista para noviembre y diciembre en Campana, km 171 del río Paraná Guazú, en territorio argentino (modalidad CIF).

Los documentos oficiales fueron publicados recién esta semana en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Según los datos, el proceso fue adjudicado a las firmas Axion Energy Paraguay SRL y Vitol Energía America SA, representadas por Jorge Omar Amil y Tomás María Mersan Riera, respectivamente.

Axion debe proveer hasta 21.000 metros cúbicos de gasoil, por más de 14 millones, con un diferencial de 12,43 centavos por galón (CPG). Vitol, por su parte, hasta 40.000 metros cúbicos, por más de US$ 27 millones, con un diferencial de 15,90 CPG. Los precios ofertados en el momento de la adjudicación fueron de US$ 676 por metro cúbico para Axion y US$ 666 por metro cúbico para Vitol.

Antes de esta compra, Petropar ya había adjudicado —a través de una Subasta a la Baja Electrónica Internacional— otro lote de gasoil a la firma Trafigura PTE LTD, con un diferencial de 18,165 CPG. La resolución de adjudicación fue firmada el 30 de octubre, aunque también se publicó semanas después en la DNCP.

Trafigura obtuvo un contrato para entregar entre 25.000 y 40.000 metros cúbicos, con un monto máximo de US$ 24.005.000, igualmente con entrega en Campana y bajo modalidad CIF.

Compras de naftas

En cuanto a las naftas, Petropar acaba de publicar un nuevo procedimiento especial para la adquisición del combustible, cuya entrega está prevista para el período que media entre enero y abril del próximo año. Según el pliego, la estatal pretende comprar hasta 40.000 metros cúbicos de Gasolina Ron 91 y una cantidad similar de Nafta Virgen.

Las ofertas debían recibirse ayer lunes, pero al tratarse de un procedimiento especial, los documentos recién serán divulgados una vez adjudicado el proceso. Esto vuelve opaco y poco transparente el mecanismo que aplica Petropar, ya que ni siquiera se conoce el precio de referencia.

Actualmente, la petrolera pública mantiene dos contratos vigentes para la provisión de Ron 91 y Nafta Virgen con la firma Trafigura PTE LTD, con diferenciales de 26,8 CPG y -22,3 CPG, respectivamente. Ambos contratos fueron firmados en noviembre, con un máximo de 50.000 metros cúbicos cada uno, por un monto total de ambos contratos suman US$ 52,7 millones.

Estatal con millonarias pérdidas

Según fuentes del sector privado, Petropar continúa operando con precios políticos, pese a que el balance de la estatal evidencia resultados acumulados negativos por G. 352.007 millones. Solo en 2024, la empresa registró una pérdida de G. 248.805 millones, cifra muy superior al déficit de G. 153.578 millones registrado en 2023. Esta situación se atribuye, en gran medida, a la venta de combustibles por debajo del costo, hecho que profundiza el deterioro financiero de la petrolera pública.