Privados acusan de “irresponsable” a Petropar y alertan sobre riesgo de quiebra de privados

La reciente reducción de G. 300 por litro en todos los combustibles anunciada por la deficitaria Petróleos Paraguayos (Petropar) generó fuertes críticas del sector privado, que acusa a la estatal de actuar de manera irresponsable y de intentar quebrar a los competidores.

La medida se aplicó de inmediato tras el anuncio gubernamental, pero los empresarios sostienen que la rebaja no responde a fundamentos de mercado.

Según Alfredo Martin Sánchez, presidente de la Cámara Paraguaya de Distribuidoras de Combustibles (Cadipac), la baja de precios de Petropar se produjo con compras de Petropar con los mismos proveedores del mercado y que es mentira que estén logrando precios más competitivos con nuevos proveedores.

En este sentido, se refirió que los proveedores que prometieron precios competitivos como la firma catarí Doha Holding Group, ligada a Alejandro Domínguez, no entregaron el gasoil contratado.

“Ni pudieron comprar ni se les entregó producto, y aun así bajan los precios mientras el mercado internacional sigue una tendencia alcista desde hace un mes”, afirmó Sánchez.

En este sentido, enfatizó que los proveedores que abastecen a Petropar siguen siendo los mismos de siempre, y que nunca se ejecutaron las garantías de fiel cumplimiento de los contratos que prometieron precios fuera del mercado. “Pareciera que Petropar está registrando precios hipotéticos en su contabilidad, pero esos precios no existen en la práctica y mucho menos se podrán lograr en el futuro cercano”, concluyó.

Medida populista y subvencionada

El directivo calificó la medida de populista y subvencionada con dinero estatal, señalando que, aunque los usuarios puedan percibir precios más bajos al llenar el tanque, ese dinero proviene del presupuesto público y deja de destinarse a educación, salud o infraestructura vial. “La palabra exacta es que son irresponsables”, sentenció.

El titular de Cadipac también cuestionó la viabilidad de acompañar la reducción de precios. “Vamos a intentar seguir el ritmo de Petropar, pero en muchos casos estaremos empatando o perdiendo, lo que no es sostenible en una economía normal”, explicó.

Asimismo, advirtió que si Petropar continúa actuando de esta manera, eventualmente todo el sector privado podría quebrar, dejando a la estatal como única operadora, una situación que comparó con la experiencia de Bolivia con subsidios excesivos al sector público.

Un solo emblema bajó ayer

Hasta el cierre de esta edición, el único emblema que había bajado sus precios era Shell, mientras otros actores importantes del sector, como Copetrol y Petrobras, permanecían evaluando sus ajustes.