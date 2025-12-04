Caacupé 2025: liberan buses del Área Metropolitana el 7 y 8 de diciembre

El Viceministerio de Transporte (VMT) habilitó a las empresas permisionarias de buses del Área Metropolitana a operar fuera de sus itinerarios habituales y extender sus recorridos hasta la ciudad de Caacupé durante los días 7 y 8 de diciembre.

Según informó la institución, con esto se busca garantizar la disponibilidad de unidades y asegurar opciones de traslado ante la alta demanda por la festividad de la Virgen de Caacupé.

La resolución Nº 109/2025 establece que los servicios habilitados para la fecha podrán operar desde las 19:00 del domingo 7 y durante la jornada completa del lunes 8 de diciembre, realizando viajes de ida y vuelta hacia Caacupé. El documento dispone que las unidades circulen con los validadores apagados y que exhiban el cartel identificatorio del “Operativo Caacupé”, a fin de facilitar su reconocimiento por parte de los usuarios.

Empresas deben tener permiso de Dinatran

Asimismo, se exige que las empresas cuenten con el permiso especial de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y respeten las frecuencias y parámetros de servicio establecidos en la normativa vigente, mientras que las unidades que no formen parte del Operativo Caacupé deberán mantener su operación habitual para garantizar el servicio regular del transporte en el área metropolitana de Asunción.

Cabe mencionar que el costo del pasaje es establecido por la Dinatran, y que las medidas adoptadas por el Viceministerio de Transporte buscan facilitar un traslado seguro y ordenado para las personas que se movilizarán durante la tradicional fiesta mariana, según se explicó desde la institución.