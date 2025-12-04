Caacupé 2025: los delitos más denunciados y cómo prevenirlos

Mientras gran parte de la población paraguaya peregrina a la Basílica de Caacupé, la Fiscalía recibe un importante aumento de denuncias por diversos hechos delictivos cada año.

Según datos correspondientes a los años 2020 al 2024, recolectados y comparados por el Observatorio de la Fiscalía, hay al menos tres principales hechos delictivos que son muy recurrentes entre el 1 y 15 de diciembre.

Aunque muchas denuncias no están directamente vinculadas a la peregrinación de Caacupé, varias ocurren mientras los peregrinos se ausentan de sus viviendas o durante el masivo movimiento de personas en la zona de Cordillera.

Violencia familiar, el hecho más común

El delito más denunciado en los últimos cinco años es la violencia familiar, que encabeza el ranking en el periodo analizado. Las cifras fueron aumentando progresivamente:

Según el área de Estadísticas de la Fiscalía, este tipo de hechos mantiene cada año una elevada cantidad de denuncias, independientemente del movimiento por la festividad.

En segundo lugar se ubica el hurto, con 267 causas investigadas en total durante los últimos cinco años. El hurto agravado aparece en tercer lugar, con 261 causas registradas.

Estos hechos destacan especialmente en días de gran circulación y cuando los peregrinos dejan sus casas sin supervisión. Los delincuentes aprovechan la casa vacía para ingresar a robar las pertenencias.

Otros delitos frecuentes en días de peregrinación

En cuarto lugar de hechos más denunciados ante la Fiscalía se encuentra la exposición al peligro en el tránsito terrestre, con un total de 147 causas en el quinquenio.

Le siguen lesión, con 139 denuncias; daño con 127 y lesión culposa con 76 en total en los últimos años, del 2020 al 2025.

Aunque los números de lesión culposa no son los más altos, la Fiscalía advierte que suelen darse en días de gran afluencia vehicular y peatonal.

Recomendaciones para evitar ser víctimas de delitos en Caacupé

El Ministerio Público difundió una serie de medidas de prevención tanto para peregrinos como para quienes permanecen en sus hogares.

Para evitar el hurto:

No llevar grandes cantidades de dinero en efectivo.

Mantener las pertenencias siempre a la vista.

Evitar distracciones en zonas concurridas.

Utilizar cajeros bien iluminados y seguros.

No dejar objetos en vehículos o bicicletas sin vigilancia.

Para evitar el hurto agravado (robos o asaltos):

Controlar el entorno y evitar zonas aisladas.

Conducir con ventanillas cerradas.

Resguardar bien las pertenencias.

Mantener la calma ante un intento de asalto.

Para evitar exposición al peligro en el tránsito terrestre:

Elegir rutas y horarios seguros.

Usar ropa clara o reflectiva a pie o en bicicleta.

Evitar el celular mientras se camina.

No beber alcohol si se va a conducir.

Lesión o daño: