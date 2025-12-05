Asoban lamenta que bancos Atlas y Familiar se vean forzados a desistir de la fusión

En un comunicado emitido esta tarde, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) expresó su opinión sobre la reciente comunicación del Banco Atlas y el Banco Familiar de suspender el proceso de fusión. En la nota, el gremio bancario lamenta que las entidades socias del Asoban se vean forzados a desistir de la fusión por consolidación que debía completarse para fin de año.

El gremio señala que esta decisión interrumpe una iniciativa de integración estratégica entre dos entidades bancarias esenciales para el sistema financiero nacional y se produce en un contexto marcado por circunstancias externas al ámbito de gestión, planificación y voluntad de ambas entidades.

En un comunicado conjunto emitido por ambos bancos detallaron que acciones totalmente injustificables promovidas por la empresa ITTI y con lamentables decisiones del Poder Judicial han derivado en una situación que impide, por orden judicial, al Banco Central del Paraguay (BCP) aprobar la fusión, conforme lo exige el marco legal vigente.

No obstante, y ante la imposibilidad de avanzar en los tiempos establecidos, las partes han decidido dar por concluido el proceso.

Hay preocupación por medidas judiciales

Asoban observa con preocupación que, en la actualidad, el proceso no pueda continuar su curso ante la existencia de medidas judiciales que impiden al Banco Central del Paraguay (BCP) avanzar con el análisis y tramitación de la operación. El gremio considera fundamental que los procedimientos regulatorios previstos en la legislación vigente puedan desarrollarse con autonomía, previsibilidad y seguridad jurídica, en beneficio de la estabilidad del sistema financiero.

Aun en este contexto, Asoban mantiene plena confianza en que Banco Atlas y Banco Familiar continuarán desempeñando un rol fundamental para el fortalecimiento del sistema financiero y el desarrollo económico del país, honrando su trayectoria y el compromiso institucional que los caracteriza.