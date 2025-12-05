Atención, peregrinos: así podrán llegar a Caacupé si van en bus o vehículo liviano

La Patrulla Caminera brindó indicaciones para quienes viajen a Caacupé en ómnibus o vehículos livianos durante los días de mayor presencia de peregrinos. En ese sentido, el inspector Ramón Cabrera explicó que “los ómnibus van a poder llegar hasta Caacupé por la variante de la ruta PY02 desde el kilómetro 52”, detallando los desvíos y puntos habilitados para una circulación segura y ordenada.

Según lo indicado por Cabrera, los buses “ingresan por la primera rotonda hasta la tercera rotonda de Cerro Real, giran a la derecha hasta el kilómetro 57, en el lugar denominado Curusu Campesino”. Desde allí, “hasta la calle Murphy, es el lugar de parada para ascenso y descenso de pasajeros”.

Para el retorno a Asunción o Ciudad del Este, explicó que se hará “por la calle Murphy hasta su intersección con la calle del Maestro, que es la ruta Tobatí–Caacupé; giran a la derecha hasta la rotonda Santa Ana y allí toman el lado derecho para el interior, y el lado izquierdo para ir a la capital del país”.

En cuanto a los vehículos livianos, el inspector señaló que, una vez que la ruta quede cerrada en el trazado antiguo, “en el kilómetro 52 van a ingresar por la variante hasta la segunda rotonda denominada Santa Ana, ahí giran a la derecha y van a llegar hasta cerca de la basílica donde hay una diversidad de lugares donde se puede estacionar”. Estas disposiciones buscan ordenar el ingreso y facilitar la movilidad dentro de los puntos más concurridos.

Contracirculación desde el 7 de diciembre

Finalmente, Cabrera recordó que “a partir del 7 de diciembre, a las 16 horas en punto se van a iniciar los trabajos de contravía, de contracirculación”. En ese momento, “ya va a estar cerrado el kilómetro 52 para el ingreso por el trazado antiguo de la ruta PY02”, por lo que regirá un esquema unificado “de circulación tanto de ómnibus como de vehículos livianos”.

El operativo permitirá el desplazamiento de peregrinantes en el tramo afectado, por el carril sentido Capital–Interior, donde los caminantes utilizarán el margen derecho de la calzada, desde el peaje de Ypacaraí hasta Caacupé.