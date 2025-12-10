ANDE: Lote 1 costará el doble de lo estimado, además hubo un solo oferente

La licitación de la ANDE, identificada con el ID 472201 y financiada parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Taiwán, tiene como objetivo el proyecto de construcción de Líneas de Transmisión Subterráneas de 220 kV entre San Lorenzo, Villa Aurelia y Barrio Molino. Si bien el monto total estimado para el llamado era de unos US$ 28,4 millones, la adjudicación final trepó a US$ 34.233.907, una diferencia impulsada casi exclusivamente por el desproporcionado aumento en el primer lote de obras.

El foco de la polémica se centra en el Lote 1, correspondiente a la ampliación de las Subestaciones San Lorenzo, Villa Aurelia y Barrio Molino. Según los datos del proceso, el costo estimado para estas tareas era de US$ 9.680.830. Sin embargo, la ANDE terminó adjudicando el contrato al Consorcio Villa Aurelia por la suma de US$ 19.244.434, cifra que representa un elevado sobrecosto respecto a la previsión inicial de la empresa estatal eléctrica.

Empresarios del sector eléctrico y de la construcción califican el hecho como “inédito en la ANDE”, dado que no existió ningún evento excepcional que justificara tal incremento.

Fuentes del rubro aseguran que los pliegos se “direccionaron para que exista una sola oferta en ese lote”, una denuncia que cobra fuerza al verificar el Acta de Apertura de Ofertas N° 56/2025. En ese documento oficial se comprueba que, mientras para el segundo lote hubo una alta competencia, con siete oferentes, para el Lote 1 se presentó solo el ahora adjudicado Consorcio Villa Aurelia, integrado por las firmas Rieder & Cía. S.A.C.I., CIE S.A. y Concret Mix S.A.

La diferencia es notable cuando se analiza el Lote 2, que comprende la construcción de las líneas de transmisión subterráneas. Para este tramo, el presupuesto estimado era de US$ 18.798.700 y fue adjudicado a la empresa Benito Roggio e Hijos S.A. por US$ 14.989.473, un monto considerablemente inferior al tope.

Referentes consultados señalaron que el precio final del Lote 1 quedó un “199,5% por encima del estimado“, y añadieron con suspicacia que “hay varias adjudicaciones a una misma empresa que son, como mínimo, raras”. La soledad del Consorcio Villa Aurelia en la apertura de ofertas valida la teoría de que las condiciones técnicas habrían limitado la participación de otros competidores, forzando a la estatal a aceptar una oferta que duplica sus propios cálculos.

El costoso Lote 1 incluye obras como la construcción de una posición de salida de línea subterránea en 220 kV en la Subestación San Lorenzo y la provisión de bancos de transformadores. En Villa Aurelia y Barrio Molino, se prevé la instalación de posiciones de llegada y salida con tecnología GIS (aislada en gas SF6).

Sobrecosto de US$ 10 millones

Pese a que la ANDE - con el argumento de “fortalecer el sistema eléctrico nacional” y garantizar el bienestar de las familias - dio luz verde a la contratación del único consorcio presentado para la ampliación de las Subestaciones San Lorenzo, Villa Aurelia y Barrio Molino, la sombra de un sobrecosto de casi 10 millones de dólares en un solo ítem y la falta de competencia en el tramo más costoso dejan abiertas serios interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos en este llamado internacional. El contrato se firmó el pasado 4 de diciembre.