En Brasil ya definieron la tarifa de transferencia de la energía de Itaipú

Según se lee en www.gov.br/aneel, ese valor regirá desde el 1 de enero de 2026 y deberán pagarla las distribuidoras “titulares de cupos”.

La tarifa de transferencia en Brasil, por lo tanto, está US$ 1,62 por debajo de la que establecieron los gobiernos de Santiago y Peña e Inácio da Silva, en el primer semestre de 2024, que regirá hasta finales de 2026.

Añaden que la tarifa que aplican al consumidor brasileño de la energía de Itaipú, es de US$ 16,71/KWmes “que corresponde al valor vigente en la tarifa de Itaipú de 2025”.

La diferencia de US$ 2,57/KWmes (19,28 - 16,71) entre ambos valores la cubrirá Itaipú, “que ya cuenta con US$ 285 millones”, aprobados por su Consejo para el año que viene.

Recaudación adicional de la entidad binacional

El impacto del aumento tarifario en cuestión es cubierto por la recaudación adicional que Itaipú consigue con la imposición de los US$ 19,28/KWmes y el Costo Unitario de los Servicios de Electricidad (CUSE) de la usina.

En el Paraguay, en cambio, descargan la diferencia en las facturas de la ANDE, peso que trasladará, presumiblemente desde enero del próximo año, a su su consumidor final.

“La promesa de inyectar US$ 1.250 millones anuales a la economía paraguaya, derivados de la nueva tarifa (2024, 2025 y 2026) post-deuda, no se concreta en la magnitud anunciada” advertía un especialista en el marco del debate que desató la publicación de los estados contables intermedios de la binacional, del tercer trimestre de este año, en Brasil.

Entonces, Santiago Peña y Lula da Silva decidieron aumentar el CUSE de Itaipú, medida que en Brasil tratan de enmendar con la mitad de la recaudación adicional de Itaipú.

<u>¿Quién pagará los costos del “éxito” del gobierno de turno?</u>

En nuestro país, la diferencia ya se le imputó a la ANDE, solo falta que ésta la recanalice hacia sus clientes; pero el grueso de esa recaudación adicional, según se explicó, está en la cuenta de Itaipú en bancos brasileños.

“Al parecer, solo buscaron aumentar la tarifa de Itaipú para que con sus ingresos adicionales se especule financieramente”, apuntaban otros.