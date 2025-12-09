Itaipú mantiene millones de dólares innecesariamente en Caja, según Ferreira

El Ing. Pedro Ferreira, analista experto en el tema Itaipú, fue categórico al examinar las cifras: “Itaipú sigue reteniendo en caja, sin ninguna necesidad, millones de dólares”. Según su análisis, esta retención de capital se traduce directamente en un “saldo positivo” inusualmente alto en la Cuenta de Explotación de la Binacional.

Esta situación no solo cuestiona la eficiencia en el manejo de los recursos, sino que también proyecta un escenario de tarifa eléctrica extremadamente baja en el corto plazo.

“Esto se convierte en ‘saldo positivo’ en la cuenta de Explotación. Según el Anexo C y la pretensión brasileña, la tarifa 2027 podrá ser casi 0”, advirtió Ferreira, sugiriendo que la actual administración está acumulando fondos a un ritmo nunca antes visto. “Nunca tuvo Itaipú, innecesariamente, esos montos”, añadió.

La Cuenta de Explotación es la herramienta financiera que define el costo del servicio de electricidad (CUSE) de Itaipú, el cual, una vez saldada la deuda, se compone principalmente de gastos de explotación, royalties, resarcimientos y utilidades. El elevado saldo positivo implica que la entidad tiene más ingresos de lo que necesita para cubrir sus obligaciones, lo que obliga a recalcular el CUSE, y por ende, la tarifa, según expertos.

Impacto post-deuda y promesas incumplidas

El análisis cobra especial relevancia en el contexto de la culminación del pago de la deuda de la central, un hito que se logró en 2023 y que se esperaba que resultara en un beneficio directo para Paraguay, con mayores recursos y una tarifa más justa.

Ferreira apuntó directamente a las expectativas generadas por el actual gobierno en torno al Anexo C del Tratado de Itaipú, el cual se encuentra en proceso de renegociación.

“Eso se suponía que iba ocurrir... no ocurrió. Este gobierno no cumplió con su promesa de US$ 1.250 millones al año. O fue puro marketing o fueron engañados”, afirmó el extitular de la ANDE.

La promesa de inyectar US$ 1.250 millones anuales a la economía paraguaya, derivados de la nueva tarifa (2024, 2025 y 2026) post-deuda, parece no haberse concretado aún en la magnitud anunciada. La retención de millones de dólares en caja, en lugar de utilizarlos o distribuidos en mitades iguales, en el banco de cada país socio, es interpretada como un estancamiento de recursos que debieron haber dinamizado el desarrollo nacional.