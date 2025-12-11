MEF desembolsa más de G. 20.600 millones para pago a proveedores y gastos sociales

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) procesará en la fecha la totalidad de los compromisos correspondientes a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) que ingresaron el miércoles 10 de diciembre.

Según el informe detallado de la cartera económica, el monto total a transferir asciende a G. 20.620.427.058. Estos pagos se financian con distintas fuentes, destacándose los Recursos del Crédito Público y los Recursos Institucionales.

Desglose de los desembolsos

En lo que respecta a los compromisos financiados con Fuente 20 (Recursos del Crédito Público), el desembolso total asciende a G. 11.312 millones.

Dentro de este grupo, la mayor ejecución corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que percibe más de G. 10.485 millones destinados exclusivamente al rubro de inversiones.

El saldo restante de esta fuente se distribuye en montos menores para cubrir obligaciones de otras carteras, como el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación y Ciencias.

Por otro lado, a través de la Fuente 30 (Recursos Institucionales), se canalizan aproximadamente G. 9.190 millones.

Este segmento abarca una amplia variedad de obligaciones operativas, que van desde transferencias consolidadas de capital y corrientes, hasta el pago de servicios básicos para el funcionamiento de entidades como la Presidencia de la República y el propio MEF.

Finalmente, el informe consigna el procesamiento de G. 117 millones bajo la Fuente 10, en concepto de Caja Chica. Estos fondos están dirigidos a cubrir gastos menores y urgentes de instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay, entre otras dependencias estatales.