Cotización del dólar: posibles causas, efectos positivos y negativos de “llamativa” baja

La cotización del dólar estadounidense frente al guaraní continúa descendiendo y ya se encuentra por debajo de la barrera de los 7.000 guaraníes. En el mercado minorista, esta semana se observaban operaciones en las que el dólar se cotizaba a alrededor de 6.600 guaraníes en la compra y 6.800 en la venta, mientras que en el mercado mayorista rondaba los 6.700.

En conversación con ABC Cardinal este viernes, el analista económico Jorge Garicoche dijo que, si bien es normal que el tipo de cambio baje a fin de año por distintos factores, es llamativo que el dólar se encuentre tan por debajo de la barrera de los 7.000 guaraníes cuando la expectativa era que termine el año cotizando alrededor de 7.100.

La caída del dólar en Paraguay ha sido especialmente importante, de alrededor de 60 puntos, en los últimos días, algo que Garicoche opinó que podría ser atribuible a fluctuaciones en el mercado bursátil internacional como la reciente baja de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Sin embargo, el analista dijo dudar que esa la causa de la caída puntual del dólar en Paraguay de los últimos días. Argumentó que “Paraguay no está muy conectado bursátilmente en el mundo” y que la medida de la Reserva Federal no tuvo el mismo impacto en las cotizaciones en la mayoría de los otros países de la región.

En cambio, Garicoche propuso que la causa de la llamativa baja que se observó esta semana en Paraguay podría ser una “acción puntual” a nivel local, algún inversor que se desprendió de bonos paraguayos en dólares y se posicionó en bonos en guaraníes.

El economista explicó que muchos inversores globales han comenzado a posicionarse en “monedas emergentes” en detrimento del dólar, algo que sumado a las políticas arancelarias del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha contribuido a que el dólar se deprecie en un diez por ciento a nivel global, un porcentaje que encaja con la baja en la cotización del dólar que se observa en Paraguay.

“Si vas a viajar al Mundial...”

Garicoche señaló que la baja cotización del dólar es conveniente para particulares que tomaron créditos en dólares y, a consecuencia de la baja, ahora deben pagar menos que en meses anteriores. Lógicamente, la circunstancia también es conveniente para las personas que busquen hacer compras en dólares.

“Si vas a viajar al Mundial, este es el momento de comprar dólares”, dijo Garicoche.

Sin embargo, advirtió que la situación podría tener también efectos negativos en la economía de Paraguay, principalmente en una reducción del crecimiento de las recaudaciones externas y las ganancias de exportadores.

Garicoche recordó que, a principios de este año, cuando el dólar cotizaba muy alto - llegó a superar la barrera de los 8.000 guaraníes -, el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino con fuerza inyectando dólares en el mercado financiero para equilibrar el tipo de cambio con relación a la tendencia a la baja que se observaba entonces a nivel mundial.

Sin embargo, observó, el BCP no ha dado señales de intervenir en el sentido opuesto ante la inusual baja en la cotización que se observa ahora.

“La caída fue estrepitosa y creo que muchos actores, exportadores y el sector financiero, esperaban que el BCP vuelva a aparecer inyectando guaraníes, cosa que no volvió a suceder”, subrayó.