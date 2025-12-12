Hambre Cero: nuevas oportunidades para microempresas con la Cédula Mipymes

La renovada Ley Mipymes busca aumentar la formalización en el sector y que las empresas formalizadas formen parte del programa Hambre Cero.

El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, señaló que este año el hito más importante fue la promulgación y reglamentación de la nueva Ley que, según indicó, otorga un marco normativo más beneficioso para todo el sector, que representa el 98% de las empresas del Paraguay.

Agregó que, en promedio, entre ocho y 10 personas trabajan en mipymes y destacó que uno de los avances más relevantes de la normativa es que invita a las microempresas a continuar con su proceso de formalización.

Cédula Mipymes

Comentó que, en los 60 días que demandó la implementación de la reglamentación trabajaron en el otorgamiento de la Cédula Mipymes automática a 350.000 empresas. De esa manera, ninguna institución pública cobrará dinero por formalizarlas. Esta cantidad demipymes representa el 91% de las 451.000 registradas en Paraguay, informó.

“Estos son quizás los hitos más relevantes - del proceso - desde la implementación de esta nueva ley. Claramente, el año que viene arrancan los verdaderos desafíos. Con la normativa ya vigente, en 2026 debemos propiciar que la mayor cantidad posible de empresas se formalicen. A partir de ahí podrán acceder a una cuenta bancaria, teniendo en cuenta que el 53% aún no tiene acceso al sistema financiero”, dojo.

La propuesta será lanzada el próximo año e involucrará a cuatro o cinco bancos que ya están trabajando en el proceso de interconexión tecnológica.

Participación de varias instituciones

La nueva Ley Mipymes involucra al Ministerio de Trabajo y al Instituto de Previsión Social (IPS). Sobre el punto, detalló que la implementación implica la participación de todos los entes mencionados, ya que la normativa establece un sistema nacional liderado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Giménez destacó que la coordinación interinstitucional se lleva adelante con una agenda técnica rigurosa. El objetivo es que en el primer cuatrimestre del próximo año, todo el sistema esté interconectado. La mayor innovación de la ley, dijo que obliga a integrar tecnológicamente a todas las instituciones, permitiendo que los trámites sean electrónicos en su totalidad, avance que permite a las mipymes a evitar la presentación de físicos en forma repetida.

Proveedor del Estado

Otro desafío mencionado por el funcionario es conectar a las microempresas con las compras públicas, considerando que el Estado sigue siendo el mayor comprador. El objetivo es que las mipymes aprendan a comercializar sus productos con las instituciones públicas y que el Gobierno apueste por las empresas nacionales. Esta experiencia, afirmó, ya se está dando con el programa Hambre Cero.

“Con ese programa ya se logró comprar por valor de US$ 22 millones a los microemprendedores. Esta es la muestra de que cuando se empieza a coordinar y gestionar, se concretan negocios sostenibles para el sector”, apuntó.

Respecto a las compras de Hambre Cero, el viceministro confirmó que esperan elevar el próximo año los US$ 22 millones por compras realizadas en este 2025. De acuerdo con el alto funcionario, el potencial de ventas es enorme.

Sostuvo que este año se identificó, mediante la nueva cédula Mipymes, el número de empresas que están registradas como productoras de alimentos. El próximo año buscarán contactar a cada una para identificar qué les falta para completar su formalización. Si no cuentan con el registro de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), por ejemplo, el MIC las acompañará en todo el proceso.

Giménez explicó que el programa facilita la comercialización y que las empresas adjudicadas en las licitaciones compran directamente a las mipymes, evitando que estas participen en procesos complejos. Una vez formalizadas y con el producto listo, la conexión con la empresa compradora es directa.

“Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de que el año que viene muchas más mipymes se incorporen y aprovechar el sistema Hambre Cero, de modo que los recursos que el Estado invierte en la alimentación de los niños también generen oportunidades a los emprendedores y productores locales”, concluyó.