¿Qué pasa si no me pagan el aguinaldo? Esto responde el viceministro de Trabajo

En temporada de pago del aguinaldo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) recordó que este beneficio es un derecho irrenunciable de los trabajadores y advirtió que las empresas que no cumplan se exponen a sanciones económicas.

El viceministro de Trabajo, César Segovia, explicó en entrevista con ABC730 AM que el aguinaldo, considerado el “decimotercer salario”, debe abonarse de forma íntegra antes del 31 de diciembre, conforme a lo que establece la ley laboral vigente.

Señaló que, ante un eventual incumplimiento, el procedimiento comienza con una intimación formal a la empresa. Si esta no regulariza la situación, el Ministerio procede a una fiscalización y, posteriormente, a la aplicación de multas.

“Le va a salir más caro a la empresa la multa que no pagar a sus funcionarios el aguinaldo”, afirmó.

Destacó además que existen antecedentes de sanciones aplicadas en años anteriores. Si bien que el pago del aguinaldo es uno de los derechos laborales con mayor nivel de cumplimiento.

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?

El viceministro aclaró que el beneficio alcanza también a quienes trabajan por hora y al personal del servicio doméstico. En estos casos, el cálculo es sencillo, ya que se suma todo lo percibido por el trabajador durante el año y se divide entre 12. Precisó además que los subsidios no se suman para el cálculo del aguinaldo.

Recordó que el aguinaldo no puede ser embargado ni utilizado para saldar deudas por tarjetas de crédito, asociaciones u otros compromisos financieros.

El Ministerio de Trabajo informó que a partir del 2 de enero recibirá denuncias formales por falta de pago del aguinaldo. Desde la cartera laboral instaron a los trabajadores a informarse y a ejercer sus derechos.