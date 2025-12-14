Paraguay lidera creación de empleo formal en la región, según informe de la OIT

El Ministerio de Trabajo informó este sábado que Paraguay encabeza el ranking regional de creación de empleo formal, de acuerdo con el Panorama Laboral 2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe posiciona al país como el de mayor dinamismo en el crecimiento del empleo asalariado privado en América Latina.

Según el informe, Paraguay se destaca con un aumento acumulado del 15,9 % en el empleo asalariado formal del sector privado en los últimos dos años, el porcentaje más alto de la región. Junto con Brasil, el país registró una expansión sostenida de este tipo de empleo durante el primer semestre del año, mientras que en otros países se observan señales de estancamiento.

La OIT señala que Paraguay, Brasil y Costa Rica superan en al menos un 9% los niveles de empleo formal privado registrados a inicios de 2023. Sin embargo, el caso paraguayo sobresale por la magnitud del crecimiento alcanzado en un corto período.

En términos generales, Paraguay ocupa además el segundo lugar entre 14 países de América Latina y el Caribe en crecimiento del número total de ocupados, con una variación interanual positiva del 2,9 % en el primer semestre de 2025.

El avance estuvo impulsado principalmente por el aumento de los trabajadores asalariados del sector privado, que creció un 5,9 %, mientras que el trabajo por cuenta propia mostró una suba más moderada, del 1,2 %.

Pese a los resultados positivos, la OIT subraya la necesidad de profundizar las políticas orientadas a mejorar la calidad del empleo, ampliar la cobertura de la seguridad social y fortalecer los mecanismos de fiscalización laboral, a fin de consolidar los avances logrados.

El Panorama Laboral 2025 proyecta para Paraguay un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4,4 % en 2025, según el Fondo Monetario Internacional, y del 3,7 % en 2026, de acuerdo con la CEPAL. Por su parte, el Banco Central del Paraguay estima un crecimiento del 6 % para 2025 y del 4,2 % para 2026.