ANDE recauda más de G. 1.200 millones en subasta de 100 vehículos en desuso

La subasta pública no solo logró la venta total de los lotes, sino que también generó una cifra final de adjudicación que multiplicó por más de cinco veces el precio base de las unidades.

Según los datos proporcionados por César Zena, director de Servicios Administrativos de la ANDE, la subasta alcanzó un monto total de adjudicación de G. 1.330.450.000, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Descontando el IVA, la recaudación asciende a G. 1.209.500.000.

Este resultado es especialmente notable si se compara con el precio base total, que era de G. 186.664.032 (sin IVA), lo que significa que el valor final superó al inicial en un impresionante 548%.

La actividad, organizada por la Dirección de Servicios Administrativos, se inició a las 08:00 y se desarrolló en estricto apego a la legalidad, conforme a la Resolución P N.º 51199/2025 y en cumplimiento de la Ley N.º 966/1964, resaltaron desde la empresa estatal de electricidad.

Los 100 vehículos puestos a la venta fueron adjudicados en su totalidad en el estado en que se encontraban, tal como se especificó en el pliego de condiciones, asegurando la transparencia del proceso.

El director Zena detalló que durante la jornada de la subasta se logró cobrar un total de G. 513.732.000 (IVA incluido), cubriendo tanto la seña de trato como la cancelación completa de la adjudicación en algunos casos. El saldo pendiente de cobro es de G. 816.718.000, también con IVA incluido.

Los adjudicatarios tienen un plazo de 15 días hábiles a partir de la cancelación del precio para retirar sus bienes. Vencido este plazo, la ANDE advierte que no se responsabilizará por los automotores y se reserva el derecho de disponer su traslado.

Más caros y más baratos

La puja se centró en vehículos utilitarios, destacándose las tres ventas más altas por sus precios finales (IVA incluidos): un camión Ford Cargo 1617 (Lote 99) que se vendió en G. 69.300.000, y dos camionetas Ford F-250 (Lotes 92 y 96) adjudicadas en G. 60.500.000 y G. 47.850.000, respectivamente.

En el otro extremo, las unidades con precios más bajos fueron tres camionetas, como la Mahindra Scorpio (Lote 17), vendida en G. 2.200.000 y dos modelos de Nissan Frontier 4x4 (Lotes 23 y 58), ambas adjudicadas en G. 2.530.000.

La subasta estuvo a cargo de los rematadores públicos Marcos Aurelio Recalde Ortiz (Matrícula N.º 23) y Roque Daniel Trabuco Recalde (Matrícula N.º 49).

La formalización final de los resultados se realizó con la suscripción del acta y la planilla correspondiente ayer, de común acuerdo entre los intervinientes.

Con este procedimiento, la ANDE cumple su objetivo de gestionar de forma eficiente sus bienes en desuso, resaltó la institución.