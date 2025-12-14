IPS busca conciliar su deuda histórica con ANDE

La conformación de esta mesa de trabajo conjunta entre ANDE e IPS se realizó el jueves último, 11 de diciembre de 2025. El principal objetivo de esta instancia es avanzar en la definición de un futuro acuerdo de pagos para regularizar el monto adeudado.

La comitiva de la ANDE estuvo liderada por el gerente comercial de la institución, el Ing. Hugo Rolón, quien estuvo acompañado por el equipo técnico de la División de Operación Comercial. Dicho equipo presentó los lineamientos y criterios establecidos para llevar adelante el proceso de conciliación.

Por el lado del IPS, participaron la contadora pública Gladys Vera, gerente administrativa, y su equipo de Fiscalización y Control. Estos funcionarios serán los responsables de la revisión y depuración de los saldos adeudados.

Según la información emitida por ANDE, la creación de esta mesa de trabajo se considera un paso importante para el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y la promoción de la transparencia en la gestión financiera. Se espera que este proceso culmine con un acuerdo que permita la regularización de la deuda. Cabe recordar que días atrás también se conformó una mesa de trabajo con funcionarios del Ministerio de Educación, por el mismo motivo.

