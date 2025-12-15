Huelga de choferes: viceministro advierte sobre ilegalidad de la medida

El Gobierno nacional no logró acuerdo alguno con los choferes de ómnibus del transporte público que anunciaron una huelga para mañana y el miércoles, ya que consideran que el proyecto de reforma de transporte público del Gobierno atenta contra sus derechos, como el de la huelga.

El proyecto de ley recientemente fue sancionada con modificaciones por la Cámara de Senadores y ahora debe llegar al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, en conferencia de prensa, desde Mburuvicha Róga y tras la reunión que mantuvieron con los choferes, aseguró que “la reforma no se detiene” y que el Estado no va a detener el proceso de reforma ante la medida de fuerza de los trabajadores.

“El Estado tiene preparada una medida de contingencia. La medida de fuerza a la que los sindicatos se unan, pero que no hayan comunicado en las 72 horas, va a ser ilegal. Nuestro objetivo ante esta huelga es dar una medida de contingencia al usuario. Ese corte que nos dieron pertenece a cuatro empresas del transporte público, que totalizan 341 buses”, señaló el viceministro.

