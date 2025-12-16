Alertan que inestabilidad política frenaría inversión, pese al crecimiento del 6%

Con un crecimiento del PIB del 6% y una inflación controlada en torno al 3,5%, el informe del Banco Central del Paraguay (BCP), dado a conocer la semana última, confirmó la solidez de los fundamentos macroeconómicos.

Sin embargo, analistas alertan que esa estabilidad enfrenta una amenaza clara con el “ruido” generado por la clase política y su impacto en la seguridad jurídica.

En el contexto actual, marcado por iniciativas legislativas que buscan habilitar la senaduría activa para exmandatarios, ABC consultó al Dr. en Economía, Andrés Laconich, sobre la influencia de la política en los resultados económicos del país. El académico fue categórico: “La relación es más que directa. Una inestabilidad política produce una inestabilidad económica”.

Afecta la inversión

Según el experto, la principal afectada por la incertidumbre institucional es la Inversión Extranjera Directa.

Mencionó que los fondos de inversión y empresarios extranjeros monitorean la situación local antes de desembarcar su capital.

“Si no ven una situación tranquila, dicen: ‘vamos a esperar a que se estabilice todo’. Y la realidad es que podés tener la mejor estrategia financiera como país, pero si descuidás la parte política, tu plan se termina desajustando”, comentó el profesional.

Paraguay como refugio de capitales

Laconich destacó que actualmente Paraguay recibe a numerosos inversores principalmente de países vecinos como Argentina y Brasil, que buscan seguridad jurídica y previsibilidad, condiciones que no encuentran en sus mercados de origen.

Aun así, alertó que alterar las reglas de juego o generar convulsión política podría revertir esta tendencia favorable.

Citó como ejemplo las crisis de los países vecinos, donde se priorizó la agenda política y social por encima de la estabilidad macroeconómica.

Economía “sobrecalentada” y el efecto en el bolsillo

Sobre el crecimiento del 6% reportado por la banca matriz, el economista ratificó la consistencia técnica de la cifra, aunque reconoció que existe una discrepancia natural entre los datos macroeconómicos y la percepción ciudadana. Explicó que esto responde a una lógica económica de tiempos y procesos.

Debido a los "retardos", el crecimiento macro no se traslada automáticamente al bolsillo. Señaló además que la "rigidez de precios" actúa como un freno, haciendo que los costos de la canasta básica tarden en ajustarse a la baja, lo que acentúa la sensación de desconexión con las grandes cifras.

Asimismo, comparó el estado actual de la economía con un vehículo exigido al límite. “La economía paraguaya tiene hoy su motor al máximo. Pero, como ocurre con cualquier vehículo, si forzás la velocidad se termina sobrecalentando; por eso el ciclo siguiente debe disminuir para estabilizarse”, detalló.

Bajo esa premisa, Laconich proyectó que el crecimiento del próximo año decantará naturalmente hacia un 4% o 4,5% para “enfriar” y normalizar el ciclo económico.

Mientras más claro y previsible, mejor para la eocnomía

Nuestro diario también consultó al respecto con el sector empresarial. El vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gerardo Garcia, señaló que como gremio no opinan de casos puntuales político partidarios, no obstante, reconoció que mientras haya más estabilidad y previsibilidad, es mejor para la economía.

“Creo que cuanto más claras sean las cosas, más esclarecido en todo, me parece que es mejor. Antes que entrar en la nebulosa, inclusive, de estar dándole nuestro voto a gente que después no pueda asumir”, afirmó, tras recordar que hubo otros intentos en el pasado de políticos que pretendieron cambios en la normativa actual sobre asunción a cargos pero que, posteriormente, no pudieron asumir.