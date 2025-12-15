Piden convocar al “pendeviejo” Eddie Jara para que responda ante legisladores

El diputado opositor Raúl Benítez afirmó que ante las graves observaciones hechas por la Contraloría General de la República (CGR) tras un examen de correspondencia de bienes del presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, pedirán informes a la petrolera estatal y ayer ya presentó un pedido para que sea convocado ante la Comisión Bicameral especial que estudia informes de Contraloría.

“Ante estos hechos graves vamos a solicitar la convocatoria en la Comisión Bicameral que estudia los informes de Contraloría a Eddie Jara para que pueda explicarnos o pueda dar la explicación de lo que hay en este informe y por qué se da de esta forma el uso del dinero de Petropar”, señaló Benítez.

En tal sentido, ayer remitió la nota con este pedido al senador liberocartista Dionisio Amarilla, presidente de la “Comisión Bicameral encargada de considerar el informe y dictamen de la Contraloría General de ia República, sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación, Ejercicio Fiscal 2024″ y espera que le dé curso a la convocatoria antes del inicio del receso parlamentario (que se inicia el próximo 21).

Sin restar gravedad a las sospechas de Contraloría, Benítez dijo no estar sorprendido por los señalamientos, diciendo que últimamente Jara destacó más por su actitud farandulera y de “pendeviejo”.

“Eddie Jara creo yo que hasta ahora ha vivido mucho más en la farándula, la verdad ante buscar la propia protección de los recursos de Petropar, y bueno, acá tenemos la demostración probablemente del despilfarro del dinero de Petropar y como eso al final también repercute en la gente”, dijo el opositor.

El mismo hizo alusión a la mediática relación entre Eddie Jara y la diputada cartista Johana Vega, que no solo destila amor, sino sobre todo derroche de dinero con viajes románticos, ostentosos regalos y fastuosas fiestas.

“Creo que por sobre todo el titular de Petropar le agarró un arranque de pendeviejo (persona mayor con comportamiento de adolescente), entonces, en ese arranque de pendeviejo aparentemente, para cumplir ciertos estándares o un estilo de vida, o pagar flores o cuestiones como esas, se necesitan ciertos fondos que probablemente acá sabremos de dónde salen“, refirió.

Varias y graves irregularidades

Entre las más graves supuestas irregularidades reportadas por la Contraloría se encuentran presuntos “viajes fantasma” de Jara, es decir, cobros de viáticos sin que haya registros de Migraciones de que haya abandonado el país.

También se detectaron millonarias transferencia cuyo concepto se desconoce, incluso desde cuentas de Petropar a las suyas particulares.

A esto hay que sumarle que inexplicablemente, Jara gastaba mucho más de lo que su salario le permite, con una diferencia negativa de G. 1.963 millones.