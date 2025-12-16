IPS defiende cambios en reglamento de inversiones tras pedido de informe en Diputados

El Instituto de Previsión Social (IPS) salió al paso de las críticas tras el pedido de informe aprobado en la Cámara de Diputados, mediante el cual se solicita a la previsional responder sobre varios puntos relacionados con la colocación de activos en el banco Ueno S.A., entidad vinculada anteriormente al presidente Santiago Peña.

Al respecto, el director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, aseguró que los cambios introducidos en el reglamento de inversiones no tuvieron como objetivo beneficiar ni perjudicar a ninguna entidad financiera, y sostuvo que el nuevo esquema responde a criterios técnicos más rigurosos.

“Tenemos la forma de demostrar que el cambio del reglamento no fue ni para favorecer ni para desfavorecer a nadie”, afirmó Díaz, al explicar que la normativa vigente reemplazó a una matriz de evaluación anterior que, según dijo, utilizaba criterios perimidos para medir la gestión de las entidades financieras.

Nueva matriz de evaluación

El funcionario detalló que la matriz derogada, vigente hasta noviembre de 2023, contemplaba factores como plazo, garantías, morosidad, cartera del sector productivo y límites sobre el patrimonio neto, indicadores que —según señaló— no medían la eficiencia real de las entidades.

En contrapartida, explicó que el actual reglamento fue elaborado por el equipo técnico del IPS por instrucción del Consejo de Administración y se basa en indicadores objetivos publicados mensualmente por el Banco Central del Paraguay (BCP). Entre los factores considerados figuran la solvencia patrimonial, calidad del activo, rentabilidad, liquidez, eficiencia y la calificación de riesgo de cada banco.

Díaz precisó que la liquidez tiene el mayor peso dentro de la ponderación, con un 30%, seguida por la calidad del activo (20%), solvencia y rentabilidad (15% cada una), además de eficiencia y calificación de riesgo. “La sumatoria da 100 y esto es dinámico, se evalúa mes a mes”, remarcó.

Caso Visión y Ueno

Consultado sobre los cuestionamientos vinculados a la cartera morosa del banco Visión, posteriormente adquirido por Ueno, Díaz aclaró que se trata de una decisión que no compete al IPS, sino al Banco Central del Paraguay.

Explicó que el diferimiento de la cartera morosa fue un criterio adoptado por el BCP durante el proceso de adquisición y que actualmente los indicadores financieros de Ueno reflejan una morosidad cercana al 0,2%, como resultado de ese procedimiento. “Es un criterio que se aplica también en otros procesos de absorción bancaria”, sostuvo, citando antecedentes similares en el sistema financiero.

Finalmente, reiteró que el IPS se limita a evaluar a las entidades financieras con base en los datos oficiales y objetivos disponibles, y que cualquier aspecto relacionado con fusiones o absorciones bancarias no forma parte de la competencia de la previsional.