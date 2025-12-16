UIP advierte sobre desproporción en sanciones de Sedeco y pide reglamentación clara

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) resolvió, meses atrás, elaborar un documento que recoge varios temas prioritarios para el sector, los cuales serán remitidos a los tres poderes del Estado.

Una de las preocupaciones que manifestó por el gremio se relaciona con las sanciones impuestas por la Sedeco, tema que fue nuevamente reiterado en el discurso de fin de año del gremio industrial.

En un encuentro anterior, los industriales abordaron diversos temas prioritarios para el sector y para la ciudadanía en general. En su discurso de cierre de año, el titular de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte, advirtió que “las desproporcionadas sanciones de Sedeco socavan las bases del Estado de derecho”.

Reglamentación

En su momento, Enrique Duarte había señalado a ABC, cuando resolvieron que temas presentar al presidente Santiago Peña y a otras autoridades nacionales, que una de las inquietudes del gremio es que la Sedeco registra un problema en el marco reglamentario, según indicó no es claro en lo concerniente a la aplicación de multas.

El dirigente empresarial afirmó que observan “mucha discrecionalidad en las sanciones” a las empresas. No obstante, aclaró que no están en contra de los controles ni de la aplicación de penalizaciones, pero consideró que algunas de ellas “están siendo desproporcionadas”.

“Estamos tratando de trabajar en un marco legal diferente, pero también consideramos que, ínterin-mientras se presenta una ley- se reglamente lo referente a la aplicación de sanciones a través de un decreto. De lo contrario, seguirá la fiesta”, dijo.

Duarte agregó que existen situaciones denunciadas que afectan a sectores de la industria, el comercio y los servicios, generando preocupación por los costos adicionales que implican las multas.

Actúa de “forma arbitraria”

Por su parte, Gerardo García, vicepresidente de la UIP, aseguró que les inquietan “algunas actuaciones” de ese ente estatal, que actúa de “forma muy arbitraria”, y destacó que siempre reclaman un diálogo previo a cualquier acción.

Sumado a la mencionada cuestión, García también enfatizó el cambio relevante en el enfoque comunicacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social respecto de las fiscalizaciones y operativos de control a empresas, y el aumento de sanciones, como un logro central.

Cambio de autoridades del Gobierno de Peña

“En voz alta pedimos que este es un momento de cambios. Algunas instituciones no están funcionando como deberían, por lo tanto, el Ejecutivo tiene motivos válidos para empezar a realizar modificaciones en algunos Ministerios y dar un nuevo énfasis a esos lugares”, apuntó, en referencia a posibles cambios de autoridades en ciertas entidades.

En cuanto a las “desproporcionadas sanciones” que los industriales vienen denunciando, García recordó que uno de los casos involucró a la cadena de minimercados Biggie, aunque existen otros. En su momento, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) afirmó que esa “sanción, sin precedentes, daña el clima de negocios del Paraguay”.

Cobro de multas

Otro de los reclamos del sector industrial se refiere al monto de las multas. “Se reclamaba G. 1.000.000 y la multa terminó siendo de G. 100 millones para la empresa que incurrió en esa falta. Existe mucha desproporción en sus sanciones y en las penalizaciones que aplica”, destacó.

El vicepresidente de la UIP añadió que no “existe una reglamentación” de las sanciones, por lo que piden una normativa para que “todo el mundo esté preparado y no se esté pendiente del capricho de nadie”.