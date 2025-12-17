Eddie Jara se esconde mientras aplanadora cartista frena pedidos de informe

Tras el escándalo generado por el análisis documental y financiero de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) del presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, que expone múltiples inconsistencias, el titular de la petrolera pública continúa sin dar explicaciones a la ciudadanía.

Desde la Dirección de Comunicaciones de la estatal se limitaron a informar que “las dudas que tiene la CGR en el informe preliminar serán respondidas por el presidente en estos días, en el tiempo establecido según la reglamentación”. Insistimos ayer con la directora del área, Norma Caballero, para pautar una entrevista con Jara, pero nos respondió que tampoco tuvo respuesta del funcionario.

Mientras Jara sigue sin aparecer públicamente, en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados la mayoría cartista rechazó dos pedidos de informes planteados por el diputado Raúl Benítez (independiente), relacionados con las sospechas de corrupción que pesan sobre el titular de Petropar.

El primero solicitaba a la CGR el examen de la DJBR de Jara, incluyendo las respuestas de las instituciones consultadas, y el segundo estaba dirigido a Petropar, con el fin de contrastar la información con las observaciones realizadas por la Contraloría.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Contraloría: Eddie Jara transfirió dinero de Petropar a su cuenta y sus gastos no cuadran

Rechazo ya se anticipaba

El rechazo de los pedidos ya se anticipaba durante la etapa de oradores, cuando la diputada cartista Johana Vega —pareja de Eddie Jara— y su colega de bancada Yamil Esgaib salieron a defenderlo ante las críticas. El principal “argumento” de ambos fue descalificar a Benítez llamándolo “kuña’i” (mujercita).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Si de por ahí viene Eddie Jara y demuestra que el contralor (Camilo Benítez) mintió, le voy a tener que felicitar a la ‘pareja feliz’, porque aparentemente cuando se habla de Eddie Jara se habla de la colega (Vega), ya que me aludió por 10 minutos”, manifestó Benítez en el pleno.

El legislador aclaró que no está interesado en ataques personales, sino en esclarecer las graves denuncias de presunta corrupción y el origen de los fondos utilizados para viajes, regalos lujosos y festejos costosos, como el cumpleaños de Vega.

“Cuando venga Eddie Jara seguramente va a contar cómo tiene G. 3.400 millones sin poder justificar; seguramente va a poder justificar cómo gasta cada año G. 1.500 millones cuando su salario solo llega a G. 500 millones anuales. Seguramente vamos a saber cómo se le paga al grupo mexicano, cómo se financia un cumpleaños de US$ 100.000, los aportes a la gran Carolina Herrera y cómo se pagan millones por flores”, sostuvo Benítez.

Finalmente, afirmó que con el rechazo de los pedidos de informes “lo que está claro y lo que se demuestra es que se quiere cubrir a Eddie Jara” y que “le están dejando más culpable de lo que ya parece”.

Amerita destitución de Eddie Jara

Por su parte, la diputada Rocío Vallejo señaló que las inconsistencias detectadas en la declaración jurada de Jara son graves y ameritan su destitución inmediata.

“Las inconsistencias de este señor de Petropar son una vergüenza. Yo no sé qué está esperando Santiago Peña para hacerlo (destituirlo). Ojalá que el Niño Jesús venga y trate de tocar su corazón en esta Navidad”, expresó.

Siguió: “Las inconsistencias que está detectando la Contraloría General de la República son gravísimas y yo hablo como exfiscal. El tema del enriquecimiento ilícito, que es una figura que se analiza, es el precedente del lavado de dinero. Si vos ganás 100, no podés tener en tu cuenta 500. Tenés que tener 100 y tenés que gastar 100″, finalizó la diputada.

“Petropar es un cargo apetecible”, dice Johana Vega

Tanto la diputada cartista Johana Vega como su colega Yamil Esgaib atacaron a Benítez sin mayores argumentos, limitándose a llamarlo “kuña’i”. En el caso de Esgaib, la actitud resultó contradictoria, ya que utilizó el término “mujercita” como ofensa para luego exigir respeto como mujer en defensa de Vega.

Mientras Eddie Jara continúa sin aparecer, la diputada Johana Vega salió a defender a su pareja y calificó la investigación como injusta, asegurando que Jara responderá todas las observaciones con documentos. Sostuvo que no se está midiendo a todos los funcionarios públicos con la misma vara.

“Ojalá que la vara que se está poniendo encima de Eddie Jara sea la misma que se aplique a todos los que están siendo investigados”, manifestó.

No obstante, reconoció que la Contraloría está facultada para realizar el procedimiento. “El contralor está haciendo su trabajo, y eso lo valoro, pero creemos que hay un trasfondo”, agregó.

Consultada sobre cuál podría ser ese trasfondo, Vega afirmó que la presidencia de Petropar es un cargo apetecible. “Yo creo, y creo que ustedes también saben, que es un lugar donde todo el mundo quiere estar. Pero no cualquiera puede ocupar ese cargo. Es un lugar bastante apetecible y bastante importante para la República del Paraguay”, sostuvo.

Entre las seis observaciones formuladas por la Contraloría, el ente de control destaca autoasignaciones de viáticos sin respaldo migratorio, depósitos en efectivo por montos millonarios, transferencias desde cuentas de Petropar a la cuenta personal de Jara y un nivel de gastos que excede ampliamente sus ingresos declarados.

Además, se señala que cobró millones correspondientes a un préstamo que él mismo otorgó a la propietaria de una proveedora.