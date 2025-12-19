Pago del gobierno de Peña a vialeras es insuficiente para continuar obras

El gobierno de Santiago Peña abrió un plan de caja de G. 270 mil millones con el que inició el pago a las empresas vialeras que realizan obras con el Estado.

El monto acumulado de las deudas del Estado con las empresas es de US$ 211 millones y con lo que paga hoy el gobierno, alcanza aproximadamente US$ 28 millones, lo que genera el ingreso de certificados de obras y facturas correspondientes a los meses de noviembre y parte de diciembre, ya que se debe cerrar el año contable.

Este pago es totalmente insuficiente con la necesidad que requiere para que se puedan continuar las obras, aseguró el presidente de Capaco, Luis Heisecke.

“La situación no es la mejor de las empresas y ya ni siquiera te hablo de empresas chicas y medianas que siempre mencioné como presidente de la Capaco, que me tocaba un poco pelear, ya te estoy hablando de empresas grandes con su situación financiera bastante complicada”, refirió.

Constructoras sin plan de pago

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, se comprometió en febrero de este año a hacer un plan de pago a las vialeras para disminuir la deuda; sin embargo, hasta hoy esa sigue siendo una promesa incumplida.

“Mencionó también que las empresas en diciembre, enero y febrero bajan su ritmo de trabajo. Creo que él desconoce el sector de la construcción por la forma que se expresa. Cuando firmamos contrato, presentamos un cronograma de obra y no es de acuerdo a nuestro buen parecer que subimos o aumentamos los ritmos de obra. Casi todo el año se mantiene en una facturación importante, salvo el mes de diciembre, que de 30 días, se trabajan 20 días, pero después de eso todo el año es un ritmo constante”, criticó.

Según Heisecke, el gobierno tiene una meta de llegar a su límite fiscal permitido por ley, siendo ese el principal motivo por el cual ataja el pago, algo que entienden, pero lo que exigen al gobierno es contar con previsibilidad, saber con qué van a contar el año que viene para programar las obras.

“Hoy el ritmo de las obras contractuales son de US$ 1.000 millones para el 2026, eso te da unos US$ 80, US$ 85 millones por mes; sin embargo, el presupuesto del año que viene solamente está preparado para pagar US$ 20 o US$ 25 millones por mes. Necesitamos conversar con las autoridades y que haya un acuerdo entre ellos, que no haya más una diferencia que hoy se nota que hay”, sostuvo.