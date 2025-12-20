Crece consumo de electricidad, pero por debajo de los niveles alcanzados en 2024

Por consiguiente, con los datos que acaba de divulgar el Viceministerio de Minas y Energía se concluye que el consumo nacional de energía eléctrica creció 10,32% en los diez primeros meses de este año respecto al mismo lapso de 2024.

El informe señala igualmente que solo en octubre pasado la central hidroeléctrica paraguayo/brasileña Itaipú suministró al país 2.358.096 MWh (1 MWh = 1000 MWh).

La paraguayo/argentina Yacyretá abasteció 123.048 MWh, en tanto que la hidroeléctrica paraguaya, propiedad de la ANDE, Acaray, entregó 59.381 MWh.

En los diez primeros meses de 2025, según el informe de Minas y Energía, el Sistema Interconectado Nacional (SIN), incluyendo las pérdidas de la ANDE, consumió 23.670.206 MWh, cantidad equivalente a la producción de 31 centrales como Acaray (en todo el ejercicio 2024, la producción registrada de la central nacional fue de 767.746 MWh.

Más de dos millones de MWh este año

En el mismo período, enero-octubre de 2024, el SIN recibió de sus proveedoras 21.456.101 MWh, equivalente al consumo industrial paraguayo de 2024 multiplicado por 3.

La tasa en cuestión, 10,32%, dos meses antes de que finalice el ejercicio 2025, no alcanzará la del 2024, que según la ANDE trepó al 18,4%, crecimiento elementalmente explicado con la irrupción de las criptomineras en el sistema interconectado nacional.

En lo concerniente a las pérdidas -técnicas y no técnicas- de la empresa eléctrica estatal, la tasa del 2024 rondaba aún los 27 MWh por cada 100 MWh que compró e incorporó la empresa eléctrica estatal a sus líneas y redes.

En lo atinente a la importancia de las fuentes que alimentan al SIN, de los registros del Viceministerio de Minas y Energía se deduce que Itaipú cubrió el 87,4% en los diez primeros meses de este año, contra un 78% en similar período del ejercicio precedente.

Crece Itaipú y merma el protagonismo de Yacyretá

Yacyretá, por su parte, de enero a octubre últimos, abasteció 10,4% del consumo nacional, pero el año pasado, en los 10 meses de referencia, atendió el 19%.

Finalmente, la central nacional Acaray suministró al SIN el 2,2% de su demanda, contra el 3% del 2024.